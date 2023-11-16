Советник Байдена Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины

Из-за тревожных мыслей у Салливана прогрессирует бессонница Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины. В интервью Салливан заявил, что мысли об энергетической безопасности Киева не дают ему спать по ночам.

«Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это усугубляет бессонницу», — заявил Салливан журналу Puck .

Республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к сокращению финансирования Украины. На этом фоне советник президента США заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей.