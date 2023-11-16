Советник Байдена Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины

Из-за тревожных мыслей у Салливана прогрессирует бессонница
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины. В интервью Салливан заявил, что мысли об энергетической безопасности Киева не дают ему спать по ночам.
«Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это усугубляет бессонницу», — заявил Салливан журналу
Республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к сокращению финансирования Украины. На этом фоне советник президента США заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей.
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