Советник Байдена Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины

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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Из-за тревожных мыслей у Салливана прогрессирует бессонница Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины. В интервью Салливан заявил, что мысли об энергетической безопасности Киева не дают ему спать по ночам.

«Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это усугубляет бессонницу», — заявил Салливан журналу Puck.

Республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к сокращению финансирования Украины. На этом фоне советник президента США заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей.

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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пожаловался на бессонницу из-за Украины. В интервью Салливан заявил, что мысли об энергетической безопасности Киева не дают ему спать по ночам. «Я лежу и думаю, как защитить энергосистему Украины. Это усугубляет бессонницу», — заявил Салливан журналу Puck. Республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к сокращению финансирования Украины. На этом фоне советник президента США заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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