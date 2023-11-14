В США заявили о похоронном звоне для Украины

WP: США не в состоянии финансировать все потребности Украины

14 ноября 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан заявил, что США стало все труднее финансировать Украину Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не могут финансировать два конфликта одновременно в полном объеме. Поэтому эскалация ситуации на Ближнем Востоке может стать похоронным звоном для Украины, которая рискует остаться без американской помощи. Об этом написала американская газета The Washington Post. «У Украины заканчиваются деньги и время, говорят ее сторонники. Растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности США, включая Израиль и южную границу, может стать похоронным звоном для продолжения американской помощи своему воюющему европейскому союзнику», — говорится в материале . В публикации подчеркнули, что республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к прекращению финансирования Украины. На этом фоне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 13 ноября заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей. При этом Украина рискует столкнуться с большим дефицитом бюджета в 2024 году. В газете отметили, что речь идет примерно о 35 миллиардах долларов. Евросоюз способен покрыть только треть от этой суммы. Сейчас в США обсуждается новые проект военной помощи, который пойдет на нужды Израиля. При этом в нем не нет места для поддержки Украины, пишет RT. Поэтому демократы в Сенате США в начале ноября заблокировали законопроект. С первых дней спецоперации США стали главным спонсором Украины. Сколько страна потратила на это денег ранее писало URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не могут финансировать два конфликта одновременно в полном объеме. Поэтому эскалация ситуации на Ближнем Востоке может стать похоронным звоном для Украины, которая рискует остаться без американской помощи. Об этом написала американская газета The Washington Post. «У Украины заканчиваются деньги и время, говорят ее сторонники. Растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности США, включая Израиль и южную границу, может стать похоронным звоном для продолжения американской помощи своему воюющему европейскому союзнику», — говорится в материале. В публикации подчеркнули, что республиканцы в Конгрессе США все больше стремятся к прекращению финансирования Украины. На этом фоне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 13 ноября заявил, что Штатам все труднее и труднее полностью поддерживать Киев с каждой неделей. При этом Украина рискует столкнуться с большим дефицитом бюджета в 2024 году. В газете отметили, что речь идет примерно о 35 миллиардах долларов. Евросоюз способен покрыть только треть от этой суммы. Сейчас в США обсуждается новые проект военной помощи, который пойдет на нужды Израиля. При этом в нем не нет места для поддержки Украины, пишет RT. Поэтому демократы в Сенате США в начале ноября заблокировали законопроект. С первых дней спецоперации США стали главным спонсором Украины. Сколько страна потратила на это денег ранее писало URA.RU.