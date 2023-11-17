Песков раскрыл, будет ли ядерная война

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия не будет начинать ядерную войну, заявил Песков Фото:

Все заявления о том, что Россия готова развязать ядерную войну, являются голословными и недопустимыми. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«С эмоциональной точки зрения [мысли о ядерной войне] имеют основания, потому что за последний год мы слышим безответственную ядерную риторику, безумные обвинения нас в том, что мы готовы развязать ядерную войну. Это недопустимо. <…> Это голословные заявления и безответственные слова», — ответил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он добавил, что РФ ответственно подходит к тому, чем обладает. Страна относится к имеющейся силе крайне аккуратно.

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соавторами закона об отмене стали главы российских фракций, председатель Госдумы Вячеслав Гладков, а также почти все депутаты.

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Все заявления о том, что Россия готова развязать ядерную войну, являются голословными и недопустимыми. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «С эмоциональной точки зрения [мысли о ядерной войне] имеют основания, потому что за последний год мы слышим безответственную ядерную риторику, безумные обвинения нас в том, что мы готовы развязать ядерную войну. Это недопустимо. <…> Это голословные заявления и безответственные слова», — ответил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он добавил, что РФ ответственно подходит к тому, чем обладает. Страна относится к имеющейся силе крайне аккуратно. Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соавторами закона об отмене стали главы российских фракций, председатель Госдумы Вячеслав Гладков, а также почти все депутаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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