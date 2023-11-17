Песков раскрыл, будет ли ядерная война

17 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Россия не будет начинать ядерную войну, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все заявления о том, что Россия готова развязать ядерную войну, являются голословными и недопустимыми. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «С эмоциональной точки зрения [мысли о ядерной войне] имеют основания, потому что за последний год мы слышим безответственную ядерную риторику, безумные обвинения нас в том, что мы готовы развязать ядерную войну. Это недопустимо. <…> Это голословные заявления и безответственные слова», — ответил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV . Он добавил, что РФ ответственно подходит к тому, чем обладает. Страна относится к имеющейся силе крайне аккуратно. Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соавторами закона об отмене стали главы российских фракций, председатель Госдумы Вячеслав Гладков, а также почти все депутаты.

Все заявления о том, что Россия готова развязать ядерную войну, являются голословными и недопустимыми. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. «С эмоциональной точки зрения [мысли о ядерной войне] имеют основания, потому что за последний год мы слышим безответственную ядерную риторику, безумные обвинения нас в том, что мы готовы развязать ядерную войну. Это недопустимо. <…> Это голословные заявления и безответственные слова», — ответил Песков. Об этом он сообщил во время интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он добавил, что РФ ответственно подходит к тому, чем обладает. Страна относится к имеющейся силе крайне аккуратно. Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соавторами закона об отмене стали главы российских фракций, председатель Госдумы Вячеслав Гладков, а также почти все депутаты.