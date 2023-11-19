Жительница ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, попытавшись устроиться на работу

20 ноября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Мошенники угрожали жительнице ХМАО, что она потеряет вложенные средства, не выполнив следующее задание Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жительница Белоярского района ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу. Сайт МВД ХМАО сообщил, что женщине предложили оценивать товары за денежное вознаграждение. «Жительнице ХМАО в одном из мессенджеров предложили заработок: за определенную плату оценивать товары на разных торговых площадках, товары требовали выкупить, обещая компенсировать их стоимость. Переведя на разные счета порядка 200 тысяч рублей и не получив ничего, девушка поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию», — указано в публикации МВД. На просьбы вернуть деньги мошенники отвечали угрозами: убеждали, что женщина потеряет все средства при отказе выполнять следующее задание. Полицейские разыскивают подозреваемых. Следователи завели дело по факту мошенничества. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мошенники притворяются сотрудниками центра занятости. Они предлагают выгодные условия для трудоустройства и узнают личную информацию, которую используют в корыстных целях.

Жительница Белоярского района ХМАО лишилась 200 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу. Сайт МВД ХМАО сообщил, что женщине предложили оценивать товары за денежное вознаграждение. «Жительнице ХМАО в одном из мессенджеров предложили заработок: за определенную плату оценивать товары на разных торговых площадках, товары требовали выкупить, обещая компенсировать их стоимость. Переведя на разные счета порядка 200 тысяч рублей и не получив ничего, девушка поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию», — указано в публикации МВД. На просьбы вернуть деньги мошенники отвечали угрозами: убеждали, что женщина потеряет все средства при отказе выполнять следующее задание. Полицейские разыскивают подозреваемых. Следователи завели дело по факту мошенничества. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мошенники притворяются сотрудниками центра занятости. Они предлагают выгодные условия для трудоустройства и узнают личную информацию, которую используют в корыстных целях.