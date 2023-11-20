Пермский каратист попал в топ-3 на Чемпионате Мира

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Андрей Лузин родом из Чайковского (Пермский край) Фото:

Спортсмен из Пермского края Андрей Лузин занял третье место на Абсолютном Чемпионате Мира по киокушинкай карате, которые проходил в Японии с 17 по 19 ноября. В карьере спортсмена это не первая медаль с соревнований подобного уровня.

«Российская команда на Чемпионате мира в Токио была представлена 26 бойцами. Три дня упорных боев показали силу и мощь спортсменов. Шесть спортсменов прошли в итоговую призовую восьмерку. Уроженец Пермского края Андрей Лузин стал третьим», — рассказал директор пермского фонда «Трудовые резервы» Юрий Артюшков корреспонденту агентства.

Он добавил, что половину бойцов в последний день соревнований составляли российские спортсмены. Впервые в финал прошли 16 бойцов. Андрей Лузин родом из города Чайковского. Спортсмен неоднократно становился чемпионом России и мира. Сейчас боец выступает за клуб из Калининграда.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк Денис Кухарев стал чемпионом мира по карате. Спортсмен выиграл соревнования в возрастной категории 35-39 лет.

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Спортсмен из Пермского края Андрей Лузин занял третье место на Абсолютном Чемпионате Мира по киокушинкай карате, которые проходил в Японии с 17 по 19 ноября. В карьере спортсмена это не первая медаль с соревнований подобного уровня. «Российская команда на Чемпионате мира в Токио была представлена 26 бойцами. Три дня упорных боев показали силу и мощь спортсменов. Шесть спортсменов прошли в итоговую призовую восьмерку. Уроженец Пермского края Андрей Лузин стал третьим», — рассказал директор пермского фонда «Трудовые резервы» Юрий Артюшков корреспонденту агентства. Он добавил, что половину бойцов в последний день соревнований составляли российские спортсмены. Впервые в финал прошли 16 бойцов. Андрей Лузин родом из города Чайковского. Спортсмен неоднократно становился чемпионом России и мира. Сейчас боец выступает за клуб из Калининграда. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк Денис Кухарев стал чемпионом мира по карате. Спортсмен выиграл соревнования в возрастной категории 35-39 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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