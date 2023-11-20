На курганской границе задержали гражданина Казахстана за попытку дать взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На госгранице в Курганской области задержали гражданина Казахстана из ХМАО, который пытался дать взятку тюменскому таможеннику, чтобы незаконно вывезти в Узбекистан на продажу свыше 90 кубометров леса. Об этом сообщается на сайте Уральского таможенного управления.

«Гражданин Казахстана задержан при попытке дачи взятки за сокрытие нарушений, связанных с вывозом леса. Югорский коммерсант планировал незаконно вывезти в Узбекистан на продажу более 90 кубических метров леса, заготовленного в ХМАО. Однако, на границе с Казахстаном в Курганской области транспортные средства с товаром перехватили оперативники таможни», — говорится на сайте ведомства.

Транспортные средства коммерсанта были перехвачены оперативниками Тюменской таможни на границе с Казахстаном в Курганской области. В действиях бизнесмена были установлены признаки контрабанды, товар был остановлен для проверки. Предприниматель пытаясь избежать досмотр и уголовное преследование попытался дать взятку в размере 150 тысяч рублей одному из таможенников. После этого злоумышленник был задержан сотрудниками отделения по противодействию коррупции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Коммерсанту грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до 4,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что жителю Казахстана дали срок за незаконную помощь мигрантам на курганской границе. Суд приговорил злоумышленника к 2,5 годам колонии и штрафу.

Гражданина Казахстана задержали при попытке дать взятку таможеннику на курганской границе Фото: сайт Уральского таможенного управления