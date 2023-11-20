20 ноября 2023

Гражданина Казахстана из ХМАО задержали за дачу взятки на курганской границе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
На курганской границе задержали гражданина Казахстана за попытку дать взятку Фото:

На госгранице в Курганской области задержали гражданина Казахстана из ХМАО, который пытался дать взятку тюменскому таможеннику, чтобы незаконно вывезти в Узбекистан на продажу свыше 90 кубометров леса. Об этом сообщается на сайте Уральского таможенного управления.

«Гражданин Казахстана задержан при попытке дачи взятки за сокрытие нарушений, связанных с вывозом леса. Югорский коммерсант планировал незаконно вывезти в Узбекистан на продажу более 90 кубических метров леса, заготовленного в ХМАО. Однако, на границе с Казахстаном в Курганской области транспортные средства с товаром перехватили оперативники таможни», — говорится на сайте ведомства.

Транспортные средства коммерсанта были перехвачены оперативниками Тюменской таможни на границе с Казахстаном в Курганской области. В действиях бизнесмена были установлены признаки контрабанды, товар был остановлен для проверки. Предприниматель пытаясь избежать досмотр и уголовное преследование попытался дать взятку в размере 150 тысяч рублей одному из таможенников. После этого злоумышленник был задержан сотрудниками отделения по противодействию коррупции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Коммерсанту грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до 4,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что жителю Казахстана дали срок за незаконную помощь мигрантам на курганской границе. Суд приговорил злоумышленника к 2,5 годам колонии и штрафу.

Гражданина Казахстана задержали при попытке дать взятку таможеннику на курганской границе
Гражданина Казахстана задержали при попытке дать взятку таможеннику на курганской границе
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На госгранице в Курганской области задержали гражданина Казахстана из ХМАО, который пытался дать взятку тюменскому таможеннику, чтобы незаконно вывезти в Узбекистан на продажу свыше 90 кубометров леса. Об этом сообщается на сайте Уральского таможенного управления. «Гражданин Казахстана задержан при попытке дачи взятки за сокрытие нарушений, связанных с вывозом леса. Югорский коммерсант планировал незаконно вывезти в Узбекистан на продажу более 90 кубических метров леса, заготовленного в ХМАО. Однако, на границе с Казахстаном в Курганской области транспортные средства с товаром перехватили оперативники таможни», — говорится на сайте ведомства. Транспортные средства коммерсанта были перехвачены оперативниками Тюменской таможни на границе с Казахстаном в Курганской области. В действиях бизнесмена были установлены признаки контрабанды, товар был остановлен для проверки. Предприниматель пытаясь избежать досмотр и уголовное преследование попытался дать взятку в размере 150 тысяч рублей одному из таможенников. После этого злоумышленник был задержан сотрудниками отделения по противодействию коррупции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под стражей. Коммерсанту грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до 4,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что жителю Казахстана дали срок за незаконную помощь мигрантам на курганской границе. Суд приговорил злоумышленника к 2,5 годам колонии и штрафу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...