Владимир Мединский — помощник президента РФ Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества — поддержал инициированный мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым проект обустройства в Подмосковье мемориального комплекса имени российского государственного деятеля XVIII века Василия Татищева. Днем 21 ноября Мединский открыл памятник Татищеву в селе Болдино, где располагается «Усадьба Татищева».
Фотографиями с церемонии с URA.RU поделился один из приглашенных депутатов. На кадрах среди присутствующих видно спикера свердловского заксо Людмилу Бабушкину, губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В августе, как сообщало агентство, в этом же районе открыли благоустроенную тропу к могиле Татищева и саму обновленную могилу — с участием Орлова, Мединского, свердловского губернатора Евгения Куйвашева и Воробьева. С идеей сделать все это Орлов — большой почитатель Татищева, одного из основателей Екатеринбурга — выступил еще в 2021-м, его команда и искала спонсоров.
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