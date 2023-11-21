Помощник Путина поддержал проект мэра Екатеринбурга в Подмосковье. Фото

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Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Екатеринбург, мединский владимир, орлов алексей, фадеева марина
Алексей Орлов и Владимир Мединский хорошо знакомы Фото:

Владимир Мединский — помощник президента РФ Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества — поддержал инициированный мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым проект обустройства в Подмосковье мемориального комплекса имени российского государственного деятеля XVIII века Василия Татищева. Днем 21 ноября Мединский открыл памятник Татищеву в селе Болдино, где располагается «Усадьба Татищева».

Фотографиями с церемонии с URA.RU поделился один из приглашенных депутатов. На кадрах среди присутствующих видно спикера свердловского заксо Людмилу Бабушкину, губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В августе, как сообщало агентство, в этом же районе открыли благоустроенную тропу к могиле Татищева и саму обновленную могилу — с участием Орлова, Мединского, свердловского губернатора Евгения Куйвашева и Воробьева. С идеей сделать все это Орлов — большой почитатель Татищева, одного из основателей Екатеринбурга — выступил еще в 2021-м, его команда и искала спонсоров.

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Владимир Мединский — помощник президента РФ Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества — поддержал инициированный мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым проект обустройства в Подмосковье мемориального комплекса имени российского государственного деятеля XVIII века Василия Татищева. Днем 21 ноября Мединский открыл памятник Татищеву в селе Болдино, где располагается «Усадьба Татищева». Фотографиями с церемонии с URA.RU поделился один из приглашенных депутатов. На кадрах среди присутствующих видно спикера свердловского заксо Людмилу Бабушкину, губернатора Московской области Андрея Воробьева. В августе, как сообщало агентство, в этом же районе открыли благоустроенную тропу к могиле Татищева и саму обновленную могилу — с участием Орлова, Мединского, свердловского губернатора Евгения Куйвашева и Воробьева. С идеей сделать все это Орлов — большой почитатель Татищева, одного из основателей Екатеринбурга — выступил еще в 2021-м, его команда и искала спонсоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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