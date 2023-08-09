Крупнейший застройщик РФ потратил 40 млн на примирение с мэрией Екатеринбурга. Видео

09 августа 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Проект с восстановлением могилы Татищева продвигали Рустам Галямов (слева) и Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московская группа ПИК (крупнейший девелопер России) профинансировала восстановление могилы Василия Татищева в Подмосковье и тропы к ней, расходы компании, по данным URA.RU, составили порядка 40 миллионов рублей. Источник агентства во власти Екатеринбурга назвал это вкладом в восстановление отношений, испортившихся в 2022 году. В то же время в самой группе ПИК корреспонденту не подтвердили, что такая интерпретация справедлива. Как писало URA.RU, в 2022-м мэрия заморозила градостроительные проекты компании — из-за, как отмечали власти, неисполненных обещаний по соцобъектам возле первого екатеринбургского ЖК ПИКа — «Космонавтов 11». В середине апреля о конфликте узнали в правительстве РФ — с подачи бизнеса. В июне стало известно, что стороны подписали пакт, согласно которому мэрия разблокирует документы, а ПИК бесплатно передаст городу уже строящийся детский сад рядом с «Космонавтов 11», а также за свой счет спроектирует еще один и школу в том же районе. И подарит землю под эти объекты. В это же время чиновники искали средства на благоустройство места, где захоронен один из отцов-основателей Екатеринбурга. Этот проект, задуманный к 300-летию города, мэр Алексей Орлов продвигал с 2021 года. «[Гендиректор ПИКа Иван] Поландов сам вышел на администрацию. Спросил, нужна ли какая-то помощь к 300-летию — чтобы показать, что его компания готова сотрудничать, брать на себя непрофильную финансовую нагрузку — как и другие девелоперы. И ему обозначили, что необходима помощь в восстановлении могилы. В итоге вышли на площадку в конце июня, за 20 дней все сделали. Расходы составили около 40 миллионов», — поделился собеседник URA.RU. Обновленную территорию презентовали на церемонии 8 августа — с участием Орлова, свердловского губернатора Евгения Куйвашева, главы Мособласти Андрея Воробьева и помощника президента РФ Владимира Мединского. Могилу открыли накануне Фото: telegram-канал Алексея Орлова «Работая в 16 регионах России, ПИК с большим уважением относится к сохранению памятников истории и культуры каждого из них. Благоустройство тропы имеет для нас особое значение, так как это проект межрегионального социокультурного взаимодействия: будучи основателем Екатеринбурга и ряда других городов, Василий Татищев похоронен в Подмосковье. Построив удобную и безопасную экотропу, мы отдаем дань уважения жителям и Свердловской, и Московской областей, которые не равнодушны к истории и культуре страны», — заявили в пресс-службе ПИКа. Там также отметили, что компания «всегда ориентируется в первую очередь на интересы людей, поэтому наряду с проектами жилой застройки мы реализуем много социальных проектов». «Напомним, что в Екатеринбурге компания выступает инвестором и застройщиком части набережной реки Исеть площадью больше 2 га. При проектировании набережной мы опросили екатеринбуржцев и учли мнение горожан — в результате у жителей появится многофункциональное пространство с пешеходными дорожками, спортивными и детскими площадками, местами для отдыха у реки и площадкой для проведения мероприятий», — добавил представитель ПИК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московская группа ПИК (крупнейший девелопер России) профинансировала восстановление могилы Василия Татищева в Подмосковье и тропы к ней, расходы компании, по данным URA.RU, составили порядка 40 миллионов рублей. Источник агентства во власти Екатеринбурга назвал это вкладом в восстановление отношений, испортившихся в 2022 году. В то же время в самой группе ПИК корреспонденту не подтвердили, что такая интерпретация справедлива. Как писало URA.RU, в 2022-м мэрия заморозила градостроительные проекты компании — из-за, как отмечали власти, неисполненных обещаний по соцобъектам возле первого екатеринбургского ЖК ПИКа — «Космонавтов 11». В середине апреля о конфликте узнали в правительстве РФ — с подачи бизнеса. В июне стало известно, что стороны подписали пакт, согласно которому мэрия разблокирует документы, а ПИК бесплатно передаст городу уже строящийся детский сад рядом с «Космонавтов 11», а также за свой счет спроектирует еще один и школу в том же районе. И подарит землю под эти объекты. В это же время чиновники искали средства на благоустройство места, где захоронен один из отцов-основателей Екатеринбурга. Этот проект, задуманный к 300-летию города, мэр Алексей Орлов продвигал с 2021 года. «[Гендиректор ПИКа Иван] Поландов сам вышел на администрацию. Спросил, нужна ли какая-то помощь к 300-летию — чтобы показать, что его компания готова сотрудничать, брать на себя непрофильную финансовую нагрузку — как и другие девелоперы. И ему обозначили, что необходима помощь в восстановлении могилы. В итоге вышли на площадку в конце июня, за 20 дней все сделали. Расходы составили около 40 миллионов», — поделился собеседник URA.RU. Обновленную территорию презентовали на церемонии 8 августа — с участием Орлова, свердловского губернатора Евгения Куйвашева, главы Мособласти Андрея Воробьева и помощника президента РФ Владимира Мединского. «Работая в 16 регионах России, ПИК с большим уважением относится к сохранению памятников истории и культуры каждого из них. Благоустройство тропы имеет для нас особое значение, так как это проект межрегионального социокультурного взаимодействия: будучи основателем Екатеринбурга и ряда других городов, Василий Татищев похоронен в Подмосковье. Построив удобную и безопасную экотропу, мы отдаем дань уважения жителям и Свердловской, и Московской областей, которые не равнодушны к истории и культуре страны», — заявили в пресс-службе ПИКа. Там также отметили, что компания «всегда ориентируется в первую очередь на интересы людей, поэтому наряду с проектами жилой застройки мы реализуем много социальных проектов». «Напомним, что в Екатеринбурге компания выступает инвестором и застройщиком части набережной реки Исеть площадью больше 2 га. При проектировании набережной мы опросили екатеринбуржцев и учли мнение горожан — в результате у жителей появится многофункциональное пространство с пешеходными дорожками, спортивными и детскими площадками, местами для отдыха у реки и площадкой для проведения мероприятий», — добавил представитель ПИК.