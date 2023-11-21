21 ноября 2023

Минтербез Пермского края предупредило о сильном снеге и гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, снегопад
Неблагоприятные погодные условия в крае прогнозируют 23 ноября Фото:

В Пермском крае 23 ноября ожидаются сильные снегопады. О неблагоприятных погодных условиях предупредило региональное Министерство территориальной безопасности.

«По данным Пермского ЦГМС 23 ноября в Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам одеваться по погоде и осторожно передвигаться пешком. Также в ведомстве отметили, что лучше выключить из сети электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильных снегопадов был закрыт пермский аэропорт «Большое Савино». Многие рейсы задержали.

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В Пермском крае 23 ноября ожидаются сильные снегопады. О неблагоприятных погодных условиях предупредило региональное Министерство территориальной безопасности. «По данным Пермского ЦГМС 23 ноября в Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам одеваться по погоде и осторожно передвигаться пешком. Также в ведомстве отметили, что лучше выключить из сети электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильных снегопадов был закрыт пермский аэропорт «Большое Савино». Многие рейсы задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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