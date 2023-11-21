Минтербез Пермского края предупредило о сильном снеге и гололеде

22 ноября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Неблагоприятные погодные условия в крае прогнозируют 23 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае 23 ноября ожидаются сильные снегопады. О неблагоприятных погодных условиях предупредило региональное Министерство территориальной безопасности. «По данным Пермского ЦГМС 23 ноября в Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам одеваться по погоде и осторожно передвигаться пешком. Также в ведомстве отметили, что лучше выключить из сети электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильных снегопадов был закрыт пермский аэропорт «Большое Савино». Многие рейсы задержали.

В Пермском крае 23 ноября ожидаются сильные снегопады. О неблагоприятных погодных условиях предупредило региональное Министерство территориальной безопасности. «По данным Пермского ЦГМС 23 ноября в Пермском крае ожидается прохождение неблагоприятных погодных явлений: снег, местами сильный. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения», — сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам одеваться по погоде и осторожно передвигаться пешком. Также в ведомстве отметили, что лучше выключить из сети электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что из-за сильных снегопадов был закрыт пермский аэропорт «Большое Савино». Многие рейсы задержали.