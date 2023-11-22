Дорога станет продолжением улицы Чичерина и будет вести к набережной реки Фото: Илья Московец © URA.RU

На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до берега реки Миасс. Инициатором строительства является компания ООО «РМК Арена», публичные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта (автодороги) от улицы Университетской Набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска с 21 ноября 2023 года по 21 декабря 2023 года. Проект инициирован ООО „РМК Арена“», — сообщается на сайте.

Общая площадь планируемой автодороги, согласно документации, составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равна 32 квадратным метрам. Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной.

На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до набережной реки Миасс Скрин: администрация г. Челябинска

Общая площадь автодороги составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равняться 32 квадратным метрам Скрин: администрация г. Челябинска