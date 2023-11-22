На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до берега реки Миасс. Инициатором строительства является компания ООО «РМК Арена», публичные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта (автодороги) от улицы Университетской Набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска с 21 ноября 2023 года по 21 декабря 2023 года. Проект инициирован ООО „РМК Арена“», — сообщается на сайте.
Общая площадь планируемой автодороги, согласно документации, составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равна 32 квадратным метрам. Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной.
На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до набережной реки Миасс
Скрин: администрация г. Челябинска
Общая площадь автодороги составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равняться 32 квадратным метрам
Скрин: администрация г. Челябинска
Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной
На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до берега реки Миасс. Инициатором строительства является компания ООО «РМК Арена», публичные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта (автодороги) от улицы Университетской Набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска с 21 ноября 2023 года по 21 декабря 2023 года. Проект инициирован ООО „РМК Арена“», — сообщается на сайте. Общая площадь планируемой автодороги, согласно документации, составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равна 32 квадратным метрам. Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной.