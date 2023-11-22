На северо-западе Челябинска построят новую дорогу до набережной реки Миасс. Скрин

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Дорога станет продолжением улицы Чичерина и будет вести к набережной реки Фото:

На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до берега реки Миасс. Инициатором строительства является компания ООО «РМК Арена», публичные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта (автодороги) от улицы Университетской Набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска с 21 ноября 2023 года по 21 декабря 2023 года. Проект инициирован ООО „РМК Арена“», — сообщается на сайте.

Общая площадь планируемой автодороги, согласно документации, составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равна 32 квадратным метрам. Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной.

На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до набережной реки Миасс
На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до набережной реки Миасс
Общая площадь автодороги составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равняться 32 квадратным метрам
Общая площадь автодороги составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равняться 32 квадратным метрам
Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной
Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной

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На северо-западе Челябинска планируют построить новую дорогу от перекрестка улиц Чичерина и Университетская Набережная до берега реки Миасс. Инициатором строительства является компания ООО «РМК Арена», публичные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта (автодороги) от улицы Университетской Набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска с 21 ноября 2023 года по 21 декабря 2023 года. Проект инициирован ООО „РМК Арена“», — сообщается на сайте. Общая площадь планируемой автодороги, согласно документации, составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равна 32 квадратным метрам. Магистраль будет проходить в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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