Екатеринбургская работа Покраса Лампаса стала лучшим арт-объектом России. Фото

24 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Последний раз Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург в 2020 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Работа All your walls are belong to us, созданная питерским художником Покрасом Лампасом в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге, признана одним из лучших арт-объектов России. «Граффити одного из популярных российских художников Покраса Лампаса можно встретить в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле Лампаса, сочетающем каллиграфию и граффити», — сообщают «Известия». Арт-объект появился в Екатеринбурге в 2013 году. Последний раз Покрас Лампас приезжал на Урал три года назад. Тогда в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» он работал на стенах здания «Уралмашзавода». Также в 2019 году художник нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки «Супрематический крест», работа вызвала недовольство православного сообщества, была частично уничтожена местной администрацией, а после ее убрали вовсе.

