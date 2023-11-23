Работа All your walls are belong to us, созданная питерским художником Покрасом Лампасом в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге, признана одним из лучших арт-объектов России.
«Граффити одного из популярных российских художников Покраса Лампаса можно встретить в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле Лампаса, сочетающем каллиграфию и граффити», — сообщают «Известия». Арт-объект появился в Екатеринбурге в 2013 году.
Последний раз Покрас Лампас приезжал на Урал три года назад. Тогда в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» он работал на стенах здания «Уралмашзавода». Также в 2019 году художник нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки «Супрематический крест», работа вызвала недовольство православного сообщества, была частично уничтожена местной администрацией, а после ее убрали вовсе.
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