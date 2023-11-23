23 ноября 2023

Екатеринбургская работа Покраса Лампаса стала лучшим арт-объектом России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа Покраса Лампаса на циклораме на территории парка ТЦ МЕГА в рамках фестиваля «ЧО». Екатеринбург, граффити, покрас лампас
Последний раз Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург в 2020 году Фото:

Работа All your walls are belong to us, созданная питерским художником Покрасом Лампасом в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге, признана одним из лучших арт-объектов России.

«Граффити одного из популярных российских художников Покраса Лампаса можно встретить в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле Лампаса, сочетающем каллиграфию и граффити», — сообщают «Известия». Арт-объект появился в Екатеринбурге в 2013 году.

Последний раз Покрас Лампас приезжал на Урал три года назад. Тогда в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» он работал на стенах здания «Уралмашзавода». Также в 2019 году художник нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки «Супрематический крест», работа вызвала недовольство православного сообщества, была частично уничтожена местной администрацией, а после ее убрали вовсе.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работа All your walls are belong to us, созданная питерским художником Покрасом Лампасом в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA в Екатеринбурге, признана одним из лучших арт-объектов России. «Граффити одного из популярных российских художников Покраса Лампаса можно встретить в арке дома на улице Толмачева. Работа выполнена в фирменном стиле Лампаса, сочетающем каллиграфию и граффити», — сообщают «Известия». Арт-объект появился в Екатеринбурге в 2013 году. Последний раз Покрас Лампас приезжал на Урал три года назад. Тогда в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» он работал на стенах здания «Уралмашзавода». Также в 2019 году художник нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки «Супрематический крест», работа вызвала недовольство православного сообщества, была частично уничтожена местной администрацией, а после ее убрали вовсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...