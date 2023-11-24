Песков: Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю беседу по дороге в аэропорт Фото:

Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине по дороге в аэропорт Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В Минске 23 ноября проходил саммит членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его лично посетил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине по дороге в аэропорт Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Минске 23 ноября проходил саммит членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его лично посетил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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