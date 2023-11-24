Политика Песков: Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине 24 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двустороннюю беседу по дороге в аэропорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине по дороге в аэропорт Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Минске 23 ноября проходил саммит членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его лично посетил Путин. Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в машине по дороге в аэропорт Минска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко] условились поговорить и решили использовать дорогу до аэропорта, чтобы фактически провести двустороннюю встречу. По дороге состоялась полноценная беседа», — рассказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Минске 23 ноября проходил саммит членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его лично посетил Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям