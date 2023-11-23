Небесное явление удивило пермячку
В Перми утром была замечена радуга. Фотографию небесного явления в редакцию прислала читательница URA.RU.
«Заметила радугу в микрорайоне Соболи в 10:20 утра. Сразу стала фотографировать. От увиденного у меня поднялось настроение. Я одновременно и удивилась, и обрадовалась», — рассказала девушка агентству.
Зимней радугой называют явление гало. Это радуга, которая создается не капельками воды (как обычная), а ледяными кристалликами.
Вертикальная радуга проходит по краю гало
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