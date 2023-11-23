В Перми на зимнем небе появилась радуга. Фото

24 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Небесное явление удивило пермячку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми утром была замечена радуга. Фотографию небесного явления в редакцию прислала читательница URA.RU. «Заметила радугу в микрорайоне Соболи в 10:20 утра. Сразу стала фотографировать. От увиденного у меня поднялось настроение. Я одновременно и удивилась, и обрадовалась», — рассказала девушка агентству. Зимней радугой называют явление гало. Это радуга, которая создается не капельками воды (как обычная), а ледяными кристалликами. Вертикальная радуга проходит по краю гало Читательница URA.RU

В Перми утром была замечена радуга. Фотографию небесного явления в редакцию прислала читательница URA.RU. «Заметила радугу в микрорайоне Соболи в 10:20 утра. Сразу стала фотографировать. От увиденного у меня поднялось настроение. Я одновременно и удивилась, и обрадовалась», — рассказала девушка агентству. Зимней радугой называют явление гало. Это радуга, которая создается не капельками воды (как обычная), а ледяными кристалликами.