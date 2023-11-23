23 ноября 2023

В Перми на зимнем небе появилась радуга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, радуга, взлет, пассажирские перевозки, самолет
Небесное явление удивило пермячку Фото:

В Перми утром была замечена радуга. Фотографию небесного явления в редакцию прислала читательница URA.RU.

«Заметила радугу в микрорайоне Соболи в 10:20 утра. Сразу стала фотографировать. От увиденного у меня поднялось настроение. Я одновременно и удивилась, и обрадовалась», — рассказала девушка агентству.

Зимней радугой называют явление гало. Это радуга, которая создается не капельками воды (как обычная), а ледяными кристалликами.

Вертикальная радуга проходит по краю гало
Вертикальная радуга проходит по краю гало

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В Перми утром была замечена радуга. Фотографию небесного явления в редакцию прислала читательница URA.RU. «Заметила радугу в микрорайоне Соболи в 10:20 утра. Сразу стала фотографировать. От увиденного у меня поднялось настроение. Я одновременно и удивилась, и обрадовалась», — рассказала девушка агентству. Зимней радугой называют явление гало. Это радуга, которая создается не капельками воды (как обычная), а ледяными кристалликами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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