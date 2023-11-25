Глава Минтранса Савельев: РФ потеряла 76 самолетов из-за санкций

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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
ЕС запретил поставки запчастей для самолетов в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В связи с санкциями, которые наложил Запад против России, страна потеряла 76 самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

«Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов», — передают РИА Новости слова Савельева. Причиной стало то, что Евросоюз запретил поставки запчастей и гражданских самолетов в Россию. Также под санкции попали страхование самолетов и услуги техобслуживания.

Даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования авиакомпании России продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают около 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ является единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции. Он напомнил, что ограничения обрушились на РФ после нескольких лет пандемии. В это время экономика страны и так была под ударом. Но с помощью решений властей удалось избежать негативных последствий для страны.

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В связи с санкциями, которые наложил Запад против России, страна потеряла 76 самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев. «Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов», — передают РИА Новости слова Савельева. Причиной стало то, что Евросоюз запретил поставки запчастей и гражданских самолетов в Россию. Также под санкции попали страхование самолетов и услуги техобслуживания. Даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования авиакомпании России продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают около 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ является единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции. Он напомнил, что ограничения обрушились на РФ после нескольких лет пандемии. В это время экономика страны и так была под ударом. Но с помощью решений властей удалось избежать негативных последствий для страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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