Глава Минтранса Савельев: РФ потеряла 76 самолетов из-за санкций

25 ноября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

ЕС запретил поставки запчастей для самолетов в Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В связи с санкциями, которые наложил Запад против России, страна потеряла 76 самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев. «Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов», — передают РИА Новости слова Савельева. Причиной стало то, что Евросоюз запретил поставки запчастей и гражданских самолетов в Россию. Также под санкции попали страхование самолетов и услуги техобслуживания. Даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования авиакомпании России продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают около 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ является единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции. Он напомнил, что ограничения обрушились на РФ после нескольких лет пандемии. В это время экономика страны и так была под ударом. Но с помощью решений властей удалось избежать негативных последствий для страны.

В связи с санкциями, которые наложил Запад против России, страна потеряла 76 самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев. «Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов», — передают РИА Новости слова Савельева. Причиной стало то, что Евросоюз запретил поставки запчастей и гражданских самолетов в Россию. Также под санкции попали страхование самолетов и услуги техобслуживания. Даже в условиях санкций и отсутствия западного оборудования авиакомпании России продолжают обслуживать самолеты. Авиалинии страны совершают около 1100 внутренних полетов в день. Это лишь на 15% меньше, чем в прошлом году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ является единственной страной в мире, которая способна выдержать западные санкции. Он напомнил, что ограничения обрушились на РФ после нескольких лет пандемии. В это время экономика страны и так была под ударом. Но с помощью решений властей удалось избежать негативных последствий для страны.