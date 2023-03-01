Bloomberg: Запад не смог уничтожить ключевую отрасль России

Bloomberg: санкции Запада почти не повлияли на авиаотрасль России

Количество внутренних рейсов в России за год сократилось лишь на 15%, пишет агентство Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские авиакомпании продолжают обслуживать самолеты в условиях отсутствия западного оборудования, а санкции почти не повлияли на количество рейсов, в частности внутренних. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Спустя год после начала конфликта российские авиаперевозчики эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing по сравнению с 544, которые они использовали год назад. Несмотря на отказ от рейсов в США и Западную Европу, [российские авиаперевозчики] увеличили количество рейсов в Таиланд, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а также в бывшие советские республики», — сообщается в материале агентства.

Российские авиалинии совершают порядка 1100 внутренних полетов в день, что лишь на 15% меньше, чем годом ранее, пишут авторы. В статье говорится, что Boeing не поставлял какие-либо технические средства в РФ, однако российские перевозчики закупают запчасти у «дружественных» стран или используют детали с других самолетов.

С 28 апреля 2023 года Российские авиаперевозчики увеличивают количество рейсов из России в Турцию. Также с 27 февраля три крупнейшие китайские авиакомпании снова летают из Китая в Москву. Сообщение об этом опубликовано на официальной сайте аэропорта «Шереметьево».

Страны Запада ввели санкции против России в ответ на начало спецоперации по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. После этого у российских авиаперевозчиков начались проблемы с перелетами. Президент России Владимир Путин признавал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли.