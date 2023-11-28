Спикер думы Хохряков ХМАО погасил конфликт между мэром и депутатами Нефтеюганска

В конфликт между мэром и думой Нефтеюганска вмешался спикер окружного заксо Борис Хохряков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер окружной думы ХМАО Борис Хохряков погасил конфликт между мэром Нефтеюганска Эльвирой Бугай и депутатами. Он выступил медиатором и заставил главу города Бугай извиниться перед думой за скандал с блокировкой выплат для бойцов СВО. Об этом URA.RU рассказала вице-председатель думы Нефтеюганска Елена Власова.

«После встречи, которая у нас была 26 ноября при участии председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова, было решено принять извинения главы города. Она принесла публичные извинения за спровоцированную конфликтную ситуацию», — сообщила Власова.

Депутат уточнила, что конфликт вышел на федеральный уровень, и это недопустимо. «Понятно, что необходимо было его гасить. Извинения мы приняли, об этом мы сообщили сегодня на фракции», — добавила вице-спикер.

Региональный политсовет ЕР вопреки голосованию нефтеюганских депутатов не стал исключать Бугай из партии. Председатель исполкома Николай Заболотнев в беседе с журналистом URA.RU уточнил, что местное отделение не уполномочено принимать такие решения.

Ранее URA.RU писало о том, что депутаты-единороссы потребовали отставки мэра Бугай. Скандал разгорелся из-за размещенного в соцсетях ролика с бойцами СВО