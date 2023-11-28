На Украине заочно приговорили блогера из РФ к 11 годам заключения

29 ноября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Российского блогера Лозанову заочно осудили на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Галицкий районный суд Львова заочно приговорил блогера из России Юлию Лозанову, более известную как Юлию Витязеву, к 11 годам заключения. Об этом следует из судебных материалов. «Лозанову обвинили в информационном сотрудничестве с РФ и оправдании действий России. Суд заочно приговорил ее к 11 годам заключения с конфискацией имущества», — передает судебные материалы городское издание «Запад». В материале отмечают, что основанием для обвинений в сотрудничестве с Россией стал факт того, что Лозанова родилась и жила в Одессе. Однако она переехала в Москву еще в 2015 году, затем через пять лет получила российский паспорт.

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил блогера из России Юлию Лозанову, более известную как Юлию Витязеву, к 11 годам заключения. Об этом следует из судебных материалов. «Лозанову обвинили в информационном сотрудничестве с РФ и оправдании действий России. Суд заочно приговорил ее к 11 годам заключения с конфискацией имущества», — передает судебные материалы городское издание «Запад». В материале отмечают, что основанием для обвинений в сотрудничестве с Россией стал факт того, что Лозанова родилась и жила в Одессе. Однако она переехала в Москву еще в 2015 году, затем через пять лет получила российский паспорт.