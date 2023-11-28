На Украине заочно приговорили блогера из РФ к 11 годам заключения

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил блогера из России Юлию Лозанову, более известную как Юлию Витязеву, к 11 годам заключения. Об этом следует из судебных материалов.
«Лозанову обвинили в информационном сотрудничестве с РФ и оправдании действий России. Суд заочно приговорил ее к 11 годам заключения с конфискацией имущества», — передает судебные материалы городское издание «Запад».
В материале отмечают, что основанием для обвинений в сотрудничестве с Россией стал факт того, что Лозанова родилась и жила в Одессе. Однако она переехала в Москву еще в 2015 году, затем через пять лет получила российский паспорт.
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