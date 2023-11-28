28 ноября 2023

На Украине заочно приговорили блогера из РФ к 11 годам заключения

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаги украины
Российского блогера Лозанову заочно осудили на Украине Фото:

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил блогера из России Юлию Лозанову, более известную как Юлию Витязеву, к 11 годам заключения. Об этом следует из судебных материалов.

«Лозанову обвинили в информационном сотрудничестве с РФ и оправдании действий России. Суд заочно приговорил ее к 11 годам заключения с конфискацией имущества», — передает судебные материалы городское издание «Запад».

В материале отмечают, что основанием для обвинений в сотрудничестве с Россией стал факт того, что Лозанова родилась и жила в Одессе. Однако она переехала в Москву еще в 2015 году, затем через пять лет получила российский паспорт.

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Галицкий районный суд Львова заочно приговорил блогера из России Юлию Лозанову, более известную как Юлию Витязеву, к 11 годам заключения. Об этом следует из судебных материалов. «Лозанову обвинили в информационном сотрудничестве с РФ и оправдании действий России. Суд заочно приговорил ее к 11 годам заключения с конфискацией имущества», — передает судебные материалы городское издание «Запад». В материале отмечают, что основанием для обвинений в сотрудничестве с Россией стал факт того, что Лозанова родилась и жила в Одессе. Однако она переехала в Москву еще в 2015 году, затем через пять лет получила российский паспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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