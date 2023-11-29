Мишустин: РФ и Белоруссия в 2023 году выйдут на рекордный уровень торговли

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Мишустин отметил укрепление экономического партнерства России и Белоруссии Фото:

Экономическое партнерство между Россией и Белоруссией укрепляется. Есть основания полагать, что будут превышены прошлогодние рекордные показатели в торговле. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Мишустин подчеркнул, что экономическое партнерство России и Белоруссии укрепляется, а это особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против стран. «За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около 3 трлн 250 млрд российских рублей. Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле», — отметил премьер.

По словам главы правительства РФ, после реализации всех союзных программ положительный эффект для экономики Белоруссии может составить 120 млрд рублей ежегодно. Мишустин сказал, что это обеспечит дополнительный рост ВВП республики на два процентных пункта.

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Экономическое партнерство между Россией и Белоруссией укрепляется. Есть основания полагать, что будут превышены прошлогодние рекордные показатели в торговле. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства. Мишустин подчеркнул, что экономическое партнерство России и Белоруссии укрепляется, а это особенно значимо на фоне введения незаконных санкций против стран. «За первые три квартала текущего года взаимный товарооборот прибавил еще 8%. И составил около 3 трлн 250 млрд российских рублей. Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле», — отметил премьер. По словам главы правительства РФ, после реализации всех союзных программ положительный эффект для экономики Белоруссии может составить 120 млрд рублей ежегодно. Мишустин сказал, что это обеспечит дополнительный рост ВВП республики на два процентных пункта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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