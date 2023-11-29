29 ноября 2023

Депутаты Челябинской области приняли бюджет в первом чтении. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, совещание, чиновник, дума, бюджет, лобби, законы
Бюджет Челябинской области сохранит социальную направленность в 2024 году Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области 30 ноября обсудили и приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 и плановые 2025-26 годы. Он сохранил социальную направленность расходов. Трансляция заседания ведется в профильных группах и на сайте заксобрания региона.

«Полностью сохраняется социальная ориентированность бюджета. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%», — заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

По данным Пшеницына, доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 млрд рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 12%. В поправках ко второму чтению будут учтены дополнительно распределенные Челябинской области федеральные трансферты. Поправки могут быть направлены в комитет по бюджету и налогам не позднее 11 декабря.

URA.RU сообщало, что проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 1 ноября внес на рассмотрение заксобрания региона губернатор Алексей Текслер. Документ уже рассмотрен депутатами на заседаниях профильных комитетов.

Заседание законодательного собрания Челябинской области
Фото:
Заседание законодательного собрания Челябинской области
Фото:

Заседание законодательного собрания Челябинской области
Фото:
Заседание законодательного собрания Челябинской области
Фото:

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Депутаты заксобрания Челябинской области 30 ноября обсудили и приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 и плановые 2025-26 годы. Он сохранил социальную направленность расходов. Трансляция заседания ведется в профильных группах и на сайте заксобрания региона. «Полностью сохраняется социальная ориентированность бюджета. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%», — заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын. По данным Пшеницына, доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 млрд рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 12%. В поправках ко второму чтению будут учтены дополнительно распределенные Челябинской области федеральные трансферты. Поправки могут быть направлены в комитет по бюджету и налогам не позднее 11 декабря. URA.RU сообщало, что проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 1 ноября внес на рассмотрение заксобрания региона губернатор Алексей Текслер. Документ уже рассмотрен депутатами на заседаниях профильных комитетов.
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