Депутаты Челябинской области приняли бюджет в первом чтении. Фото, видео

30 ноября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Бюджет Челябинской области сохранит социальную направленность в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области 30 ноября обсудили и приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 и плановые 2025-26 годы. Он сохранил социальную направленность расходов. Трансляция заседания ведется в профильных группах и на сайте заксобрания региона. «Полностью сохраняется социальная ориентированность бюджета. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%», — заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын. По данным Пшеницына, доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 млрд рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 12%. В поправках ко второму чтению будут учтены дополнительно распределенные Челябинской области федеральные трансферты. Поправки могут быть направлены в комитет по бюджету и налогам не позднее 11 декабря. URA.RU сообщало, что проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 1 ноября внес на рассмотрение заксобрания региона губернатор Алексей Текслер. Документ уже рассмотрен депутатами на заседаниях профильных комитетов. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области 30 ноября обсудили и приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 и плановые 2025-26 годы. Он сохранил социальную направленность расходов. Трансляция заседания ведется в профильных группах и на сайте заксобрания региона. «Полностью сохраняется социальная ориентированность бюджета. Доля расходов социального характера в общем объеме расходов составит более 70%», — заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын. По данным Пшеницына, доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 млрд рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 12%. В поправках ко второму чтению будут учтены дополнительно распределенные Челябинской области федеральные трансферты. Поправки могут быть направлены в комитет по бюджету и налогам не позднее 11 декабря. URA.RU сообщало, что проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов 1 ноября внес на рассмотрение заксобрания региона губернатор Алексей Текслер. Документ уже рассмотрен депутатами на заседаниях профильных комитетов.