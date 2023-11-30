Генконсульство Германии закрылось в Калининграде

В Калининграде закрылось генеральное консульство Германии. Об этом сообщили в самом консульстве.
«С 30.11.2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится на официальном сайте учреждения. Там добавили, что граждане, имеющие вопросы, связанные с консульскими и паспортными вопросами в консульском округе генерального консульства в Калининграде, могут обратиться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
В Калининграде закрылось генеральное консульство Германии. Об этом сообщили в самом консульстве. «С 30.11.2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится на официальном сайте учреждения. Там добавили, что граждане, имеющие вопросы, связанные с консульскими и паспортными вопросами в консульском округе генерального консульства в Калининграде, могут обратиться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.