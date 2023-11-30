Генконсульство Германии закрылось в Калининграде

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Виды Калининграда , снег, набережная, зима, лед, кафедральный собор, калининград
В Калининграде закрылось консульство Германии Фото:

В Калининграде закрылось генеральное консульство Германии. Об этом сообщили в самом консульстве.

«С 30.11.2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится на официальном сайте учреждения. Там добавили, что граждане, имеющие вопросы, связанные с консульскими и паспортными вопросами в консульском округе генерального консульства в Калининграде, могут обратиться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

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В Калининграде закрылось генеральное консульство Германии. Об этом сообщили в самом консульстве. «С 30.11.2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — говорится на официальном сайте учреждения. Там добавили, что граждане, имеющие вопросы, связанные с консульскими и паспортными вопросами в консульском округе генерального консульства в Калининграде, могут обратиться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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