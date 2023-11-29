В Ozon опровергли массовые задержки при доставке заказов свердловчанам

Некоторые клиенты пожаловались на задержку заказов
Большинство клиентов маркетплейса Ozon получают заказы точно в срок, массового переноса сроков в регионе не наблюдается. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ozon, отвечая на жалобы клиентов.
«Несмотря на период распродаж, когда заказов в несколько раз больше обычного, большинство клиентов в Екатеринбурге и Свердловской области получает заказы точно в срок. Массового переноса сроков в регионе мы не наблюдаем», — отметили в Ozon.
Срок доставки заказа может увеличиться, если товар задерживается на сборке у продавца. Но в таких случаях представители маркетплейса уведомляют клиентов.
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