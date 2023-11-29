29 ноября 2023

В Ozon опровергли массовые задержки при доставке заказов свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарисовки. Екатеринбург, доставка, доставка грузов, ozon, озон, пункт, заказы
Некоторые клиенты пожаловались на задержку заказов Фото:

Большинство клиентов маркетплейса Ozon получают заказы точно в срок, массового переноса сроков в регионе не наблюдается. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ozon, отвечая на жалобы клиентов.

«Несмотря на период распродаж, когда заказов в несколько раз больше обычного, большинство клиентов в Екатеринбурге и Свердловской области получает заказы точно в срок. Массового переноса сроков в регионе мы не наблюдаем», — отметили в Ozon.

Срок доставки заказа может увеличиться, если товар задерживается на сборке у продавца. Но в таких случаях представители маркетплейса уведомляют клиентов.

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Большинство клиентов маркетплейса Ozon получают заказы точно в срок, массового переноса сроков в регионе не наблюдается. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ozon, отвечая на жалобы клиентов. «Несмотря на период распродаж, когда заказов в несколько раз больше обычного, большинство клиентов в Екатеринбурге и Свердловской области получает заказы точно в срок. Массового переноса сроков в регионе мы не наблюдаем», — отметили в Ozon. Срок доставки заказа может увеличиться, если товар задерживается на сборке у продавца. Но в таких случаях представители маркетплейса уведомляют клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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