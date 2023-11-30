30 ноября 2023

Полпред Якушев удостоил двух педагогов из ХМАО звания «Народный учитель РФ»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слет успешных предпринимателей (СУП)-2022. Тюмень, якушев владимир, слет успешных предпринимателей, полпред урфо, суп-2022
Владимир Якушев наградил почетными званиями «Народный учитель РФ» двух педагогов из ХМАО Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев наградил почетными званиями «Народный учитель РФ» двух педагогов из ХМАО на мероприятии по подведению итогов Года педагога и наставки в УрФО. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий.

«Почетное звание „Народный учитель Российской Федерации“ присвоено Васильевой Любови Ивановне, заместителю директора МБОУ „Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича“ города Ханты-Мансийск. Звания также удостоен Салтыков Виктор Александрович, учитель МБОУ „Лицей“ города Нижневартовск», — рассказал журналист агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что учитель истории и обществознания из ХМАО Алексей Никитин принял участие в конкурсе «Учитель года — 2023». Югорчанину удалось пройти в финал регионального этапа.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский полпред Владимир Якушев наградил почетными званиями «Народный учитель РФ» двух педагогов из ХМАО на мероприятии по подведению итогов Года педагога и наставки в УрФО. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий. «Почетное звание „Народный учитель Российской Федерации“ присвоено Васильевой Любови Ивановне, заместителю директора МБОУ „Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича“ города Ханты-Мансийск. Звания также удостоен Салтыков Виктор Александрович, учитель МБОУ „Лицей“ города Нижневартовск», — рассказал журналист агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что учитель истории и обществознания из ХМАО Алексей Никитин принял участие в конкурсе «Учитель года — 2023». Югорчанину удалось пройти в финал регионального этапа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...