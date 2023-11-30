Полпред Якушев удостоил двух педагогов из ХМАО звания «Народный учитель РФ»

Уральский полпред Владимир Якушев наградил почетными званиями «Народный учитель РФ» двух педагогов из ХМАО на мероприятии по подведению итогов Года педагога и наставки в УрФО. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, присутствующий на месте событий.
«Почетное звание „Народный учитель Российской Федерации“ присвоено Васильевой Любови Ивановне, заместителю директора МБОУ „Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича“ города Ханты-Мансийск. Звания также удостоен Салтыков Виктор Александрович, учитель МБОУ „Лицей“ города Нижневартовск», — рассказал журналист агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что учитель истории и обществознания из ХМАО Алексей Никитин принял участие в конкурсе «Учитель года — 2023». Югорчанину удалось пройти в финал регионального этапа.
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