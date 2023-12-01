В Перми умерла ветеран театра кукол Нина Павлова

01 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Ниной Павловой состоится 2 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми скончалась артист-кукловод Нина Павлова. Об этом сообщили в Пермском театре кукол. «30 ноября ушла из жизни артист-кукловод и ветеран Пермского театра кукол Нина Павлова. За время своей карьеры, начавшейся со студии при Пермском театре кукол, Нина Павлова успела поработать в Вологодском театре кукол, в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького и Лысьвенском драматическом театре им. А.А. Савина», — сообщается на странице пермского театра в соцсети «ВКонтакте». Всего Павлова сыграла около сотни ролей. «Каждая демонстрирует широкий диапазон ее артистических способностей: от лирических до острохарактерных, от детских ролей — травести до сказочных образов животных, исполненные как с куклами самых различных систем, так и в „живом плане“», — отмечают коллеги. Церемония прощания с Ниной Павловой состоится 2 декабря в 11:00 в Церкви Георгия Победоносца по адресу ул. 25 Октября, 103.

В Перми скончалась артист-кукловод Нина Павлова. Об этом сообщили в Пермском театре кукол. «30 ноября ушла из жизни артист-кукловод и ветеран Пермского театра кукол Нина Павлова. За время своей карьеры, начавшейся со студии при Пермском театре кукол, Нина Павлова успела поработать в Вологодском театре кукол, в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького и Лысьвенском драматическом театре им. А.А. Савина», — сообщается на странице пермского театра в соцсети «ВКонтакте». Всего Павлова сыграла около сотни ролей. «Каждая демонстрирует широкий диапазон ее артистических способностей: от лирических до острохарактерных, от детских ролей — травести до сказочных образов животных, исполненные как с куклами самых различных систем, так и в „живом плане“», — отмечают коллеги. Церемония прощания с Ниной Павловой состоится 2 декабря в 11:00 в Церкви Георгия Победоносца по адресу ул. 25 Октября, 103.