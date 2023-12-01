В Перми умерла ветеран театра кукол Нина Павлова

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Церемония прощания с Ниной Павловой состоится 2 декабря Фото:

В Перми скончалась артист-кукловод Нина Павлова. Об этом сообщили в Пермском театре кукол.

«30 ноября ушла из жизни артист-кукловод и ветеран Пермского театра кукол Нина Павлова. За время своей карьеры, начавшейся со студии при Пермском театре кукол, Нина Павлова успела поработать в Вологодском театре кукол, в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького и Лысьвенском драматическом театре им. А.А. Савина», — сообщается на странице пермского театра в соцсети «ВКонтакте».

Всего Павлова сыграла около сотни ролей. «Каждая демонстрирует широкий диапазон ее артистических способностей: от лирических до острохарактерных, от детских ролей — травести до сказочных образов животных, исполненные как с куклами самых различных систем, так и в „живом плане“», — отмечают коллеги. Церемония прощания с Ниной Павловой состоится 2 декабря в 11:00 в Церкви Георгия Победоносца по адресу ул. 25 Октября, 103.

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В Перми скончалась артист-кукловод Нина Павлова. Об этом сообщили в Пермском театре кукол. «30 ноября ушла из жизни артист-кукловод и ветеран Пермского театра кукол Нина Павлова. За время своей карьеры, начавшейся со студии при Пермском театре кукол, Нина Павлова успела поработать в Вологодском театре кукол, в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького и Лысьвенском драматическом театре им. А.А. Савина», — сообщается на странице пермского театра в соцсети «ВКонтакте». Всего Павлова сыграла около сотни ролей. «Каждая демонстрирует широкий диапазон ее артистических способностей: от лирических до острохарактерных, от детских ролей — травести до сказочных образов животных, исполненные как с куклами самых различных систем, так и в „живом плане“», — отмечают коллеги. Церемония прощания с Ниной Павловой состоится 2 декабря в 11:00 в Церкви Георгия Победоносца по адресу ул. 25 Октября, 103.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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