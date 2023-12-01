В ХМАО пойдет под суд пилот вертолета, допустивший ЧП при посадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Пилота из ХМАО будут судить за авиационного происшествие, из-за которого пассажиры получили тяжелые травмы Фото:

Уральская транспортная прокуратура направила в городской суд Сургута уголовное дело в отношении командира воздушного судна, который допустил ошибку в пилотировании при выполнении авиарейса в ХМАО. В результате столкновения с землей пассажиры получили тяжелые травмы, а сумма ущерба за вертолет составила свыше 240 миллионов рублей, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«Сургутской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира воздушного судна. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и причинению крупного ущерба», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе обвиняемый, являясь командиром воздушного судна Ми-8, выполнял рейс в районе Унтыгейского месторождения Сургутского района. Он допустил ошибку в пилотировании, что привело к столкновению вертолета с деревьями и поверхностью земли. «В результате происшествия двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолета — материальный ущерб на сумму свыше 240 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что пилот из ЯНАО пойдет под суд за повреждение самолета. Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый им самолет.

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Уральская транспортная прокуратура направила в городской суд Сургута уголовное дело в отношении командира воздушного судна, который допустил ошибку в пилотировании при выполнении авиарейса в ХМАО. В результате столкновения с землей пассажиры получили тяжелые травмы, а сумма ущерба за вертолет составила свыше 240 миллионов рублей, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Сургутской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира воздушного судна. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и причинению крупного ущерба», — говорится в сообщении. По версии следствия, в августе обвиняемый, являясь командиром воздушного судна Ми-8, выполнял рейс в районе Унтыгейского месторождения Сургутского района. Он допустил ошибку в пилотировании, что привело к столкновению вертолета с деревьями и поверхностью земли. «В результате происшествия двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолета — материальный ущерб на сумму свыше 240 млн рублей», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что пилот из ЯНАО пойдет под суд за повреждение самолета. Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый им самолет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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