В ХМАО пойдет под суд пилот вертолета, допустивший ЧП при посадке

01 декабря 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Пилота из ХМАО будут судить за авиационного происшествие, из-за которого пассажиры получили тяжелые травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (архивное фото) Уральская транспортная прокуратура направила в городской суд Сургута уголовное дело в отношении командира воздушного судна, который допустил ошибку в пилотировании при выполнении авиарейса в ХМАО. В результате столкновения с землей пассажиры получили тяжелые травмы, а сумма ущерба за вертолет составила свыше 240 миллионов рублей, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.



«Сургутской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира воздушного судна. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и причинению крупного ущерба», — говорится в сообщении.



По версии следствия, в августе обвиняемый, являясь командиром воздушного судна Ми-8, выполнял рейс в районе Унтыгейского месторождения Сургутского района. Он допустил ошибку в пилотировании, что привело к столкновению вертолета с деревьями и поверхностью земли. «В результате происшествия двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолета — материальный ущерб на сумму свыше 240 млн рублей», — добавили в прокуратуре.



Ранее URA.RU рассказывало, что пилот из ЯНАО пойдет под суд за повреждение самолета. Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый им самолет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральская транспортная прокуратура направила в городской суд Сургута уголовное дело в отношении командира воздушного судна, который допустил ошибку в пилотировании при выполнении авиарейса в ХМАО. В результате столкновения с землей пассажиры получили тяжелые травмы, а сумма ущерба за вертолет составила свыше 240 миллионов рублей, сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Сургутской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира воздушного судна. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и причинению крупного ущерба», — говорится в сообщении. По версии следствия, в августе обвиняемый, являясь командиром воздушного судна Ми-8, выполнял рейс в районе Унтыгейского месторождения Сургутского района. Он допустил ошибку в пилотировании, что привело к столкновению вертолета с деревьями и поверхностью земли. «В результате происшествия двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолета — материальный ущерб на сумму свыше 240 млн рублей», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что пилот из ЯНАО пойдет под суд за повреждение самолета. Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый им самолет.