В мире Белый дом одобрил ликвидацию руководства ХАМАС 03 декабря 2023 в 19:17 Размер текста - 17 + В Белом доме назвали тактику Израиля полезной Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Тактика Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС является полезной. Об этом заявили в Белом доме. «Израиль намерен ликвидировать руководство ХАМАС, США считают это полезной тактикой», — заявили в Белом доме. Об этом сообщило агентство ТАСС. Тактика Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС является полезной. Об этом заявили в Белом доме. «Израиль намерен ликвидировать руководство ХАМАС, США считают это полезной тактикой», — заявили в Белом доме. Об этом сообщило агентство ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям