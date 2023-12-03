Белый дом одобрил ликвидацию руководства ХАМАС

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме назвали тактику Израиля полезной Фото:
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Тактика Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС является полезной. Об этом заявили в Белом доме.

«Израиль намерен ликвидировать руководство ХАМАС, США считают это полезной тактикой», — заявили в Белом доме. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Тактика Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС является полезной. Об этом заявили в Белом доме. «Израиль намерен ликвидировать руководство ХАМАС, США считают это полезной тактикой», — заявили в Белом доме. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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