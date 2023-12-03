Белый дом одобрил ликвидацию руководства ХАМАС

В Белом доме назвали тактику Израиля полезной
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Тактика Израиля по ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС является полезной. Об этом заявили в Белом доме.
«Израиль намерен ликвидировать руководство ХАМАС, США считают это полезной тактикой», — заявили в Белом доме. Об этом сообщило агентство ТАСС.
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