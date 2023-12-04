В Пермском крае суд закрыл опасный дом престарелых

Центр «Дом милосердия» признали непригодным для проживания (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд постановил закрыть в поселке Сива дом престарелых, которым заведовала организация «Дом милосердия». Как рассказали в прокуратуре, которая обратилась в суд с иском, престарелые люди, среди которых инвалиды, содержались в неподобающих условиях, которые могли угрожать их здоровью и жизни.

«Гражданам оказывались услуги социального обслуживания в стационарной форме с постоянным и временным пребыванием лиц, в том числе престарелых и инвалидов. При этом, соответствующие договоры не заключались, постояльцы приюта не были обеспечены нормативной жилой площадью, часть помещений была не пригодна для проживания, организация питания отсутствовала, продуктовых запасов не имелось. Организацией не предоставлялось социально-медицинских услуг, медицинский персонал отсутствовал, лицензии на осуществление медицинской деятельности не имелось. Также выявлены нарушения требований пожарной безопасности», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд, рассмотрев дело, обязал АНО «Дом милосердия» закрыть свой центр. Ранее URA.RU рассказывало, что по решению суда в Прикамье закрыли два частных дома престарелых в поселке Зюкайка и деревне Каменка.