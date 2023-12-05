«Авито»: В Челябинске на вторичке 34% квартир продается по рыночной стоимости

В городе 34% квартир на вторичном рынке жилья продается по рыночной стоимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске из 5,6 тысяч предложений о продаже квартир на вторичном рынке 34% собственники жилья продают по выгодной рыночной стоимости. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В декабре 2023 года в Челябинске доля квартир на вторичном рынке, продаваемых по рыночным ценам города, составила 34% из 5,6 тысяч предложений. Стоит отметить, что полгода назад, до повышения ипотечных ставок на вторичную недвижимость, доля таких квартир в Челябинске, как и в других городах-миллионниках, была меньше — в среднем 27%. Это значит, что собственники пытаются адаптироваться к сегодняшнему рынку и аккуратнее относятся к ценообразованию», — сообщили в ведомстве.

Как отметили аналитики, больше всего квартир на вторичном рынке по выгодной рыночной цене продается в Москве. Это ровно половина обьектов старого жилого фонда в городе. В Уфе такой статус имеют 36% объектов старого фонда, в Ростове-на-Дону и Красноярске — по 35%. Меньше всего квартир по среднерыночной стоимости продается в Санкт-Петербурге (28%) и Омске (29%).