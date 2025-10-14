Текслер поручил развивать центры добра в Челябинской области

«ДоброЦентры» должны развиваться в регионе, отметил Текслер
«ДоброЦентры» должны развиваться в регионе, отметил Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов развивать «ДоброЦентры», которые помогают пенсионерам и инвалидам. Об этом Текслер заявил во время аппаратного совещания.

«Сегодня важно поддержать наиболее уязвимые социальные группы — многодетные семьи, пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из инструментов такой поддержки являются „ДоброЦентры“, которые формируются в муниципалитетах по поручению Президента России», — заявил Текслер во время аппаратного совещания с членами правительства и главами городов и районов. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

Сегодня в Челябинской области открыты 28 «ДоброЦентров», в том числе 11 — на базе некоммерческих организаций и 17 — на базе государственных бюджетных учреждений. Вскоре откроется еще пять «ДоброЦентров». За текущий год они уже оказали более четырех тысяч услуг на платформе Добро.рф, провели 700 мероприятий. В работу вовлечены шесть тысяч волонтеров. 

«Вместе с тем, в отдельных муниципалитетах есть проблемы. Это в основном касается Усть-Катава, Троицка, а также Каслинского, Кусинского и Саткинского муниципальных округов. Прошу глав обратить внимание на эту тему», — добавил Текслер. 

«ДоброЦентры» — центры благотворительных инициатив. Центры помогают вовлечь граждан в волонтерскую работу. 

