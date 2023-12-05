Роспотребнадзор запретил свердловским властям комментировать вспышку коклюша

06 декабря 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Официально запрет от Роспотребнадзора чиновники не подтверждают Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал мэрии Екатеринбурга и министерству здравоохранения Свердловской области не комментировать ситуацию, связанную с ростом числа заболеваемости коклюшем в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому минздраву. «Отказ комментировать СМИ ситуацию с ростом заболеваемости коклюшем связан с указанием федерального Роспотребнадзора. Ведомство настоятельно попросило мэрию и минздрав воздержаться от любого рода высказываний на данную тему. Такое решение было принято потому, что в Свердловской области отсутствует популярная вакцина (АКДС) от коклюша, и когда она появится в регионе, неясно», — отметил собеседник URA.RU. URA.RU направило запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. «В настоящее время статистку по заболеваемости приводит только Роспотребнадзор», — прокомментировали в минздраве. «Информацию о карантинах и числе заболевших департамент образования действительно не предоставляет больше. Это не вопрос сферы образования», — сказали корреспонденту в горадминистрации. О том, что в Екатеринбурге врачи выявили как минимум несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. Лидирующее место по городу, согласно неофициальным данным, занимает Орджоникидзевский район. За прошлый месяц было выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал мэрии Екатеринбурга и министерству здравоохранения Свердловской области не комментировать ситуацию, связанную с ростом числа заболеваемости коклюшем в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому минздраву. «Отказ комментировать СМИ ситуацию с ростом заболеваемости коклюшем связан с указанием федерального Роспотребнадзора. Ведомство настоятельно попросило мэрию и минздрав воздержаться от любого рода высказываний на данную тему. Такое решение было принято потому, что в Свердловской области отсутствует популярная вакцина (АКДС) от коклюша, и когда она появится в регионе, неясно», — отметил собеседник URA.RU. URA.RU направило запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. «В настоящее время статистку по заболеваемости приводит только Роспотребнадзор», — прокомментировали в минздраве. «Информацию о карантинах и числе заболевших департамент образования действительно не предоставляет больше. Это не вопрос сферы образования», — сказали корреспонденту в горадминистрации. О том, что в Екатеринбурге врачи выявили как минимум несколько десятков случаев заболевания коклюшем, URA.RU сообщало 4 декабря. Лидирующее место по городу, согласно неофициальным данным, занимает Орджоникидзевский район. За прошлый месяц было выявлено 108 случаев заражения. В Железнодорожном районе за ноябрь зарегистрированы 58 заболевших.