07 декабря 2023

В ХМАО на фитнес-тренера пожаловались из-за откровенных занятий. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, тренинг, фитнес-центр, физкультура, спорт, фитнес, зож
В Мегионе клиентка фитнес-зала пожаловалась на тренера из-за откровенных занятий Фото:

В Мегионе одна из клиенток фитнес-зала пожаловалась на тренера из-за откровенных тренировок. Девушка записала видео, на котором видно как мужчина трогает других спортсменок за интимные места.

«Сергей платит за аренду зала в городе Мегионе и проводит там персональные занятия. Одной из девушек показалось, что тренер явно переходит личные границы, поэтому она скрыто записала на видео, как проходят занятия», — говорится в telegram-канале Baza.

В разговоре журналистом URA.RU сам тренер сказал, что до этого жалоб на него не поступало, а тренировки считает вполне нормальными. «Есть, конечно, момент [на видео] где я попал движениями по ягодицам. Естественно, это же не происходит каждый день. Это элемент растяжки верха таза», — сообщил Сергей.

Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя ХМАО обвинили в съемке пикантных видео. Тогда югорчанка пожаловались на мужчину, который якобы подглядывал за ней в раздевалке торгового центра.

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В Мегионе одна из клиенток фитнес-зала пожаловалась на тренера из-за откровенных тренировок. Девушка записала видео, на котором видно как мужчина трогает других спортсменок за интимные места. «Сергей платит за аренду зала в городе Мегионе и проводит там персональные занятия. Одной из девушек показалось, что тренер явно переходит личные границы, поэтому она скрыто записала на видео, как проходят занятия», — говорится в telegram-канале Baza. В разговоре журналистом URA.RU сам тренер сказал, что до этого жалоб на него не поступало, а тренировки считает вполне нормальными. «Есть, конечно, момент [на видео] где я попал движениями по ягодицам. Естественно, это же не происходит каждый день. Это элемент растяжки верха таза», — сообщил Сергей. Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя ХМАО обвинили в съемке пикантных видео. Тогда югорчанка пожаловались на мужчину, который якобы подглядывал за ней в раздевалке торгового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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