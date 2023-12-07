В ХМАО на фитнес-тренера пожаловались из-за откровенных занятий. Видео

08 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

В Мегионе клиентка фитнес-зала пожаловалась на тренера из-за откровенных занятий Фото: Размик Закарян © URA.RU В Мегионе одна из клиенток фитнес-зала пожаловалась на тренера из-за откровенных тренировок. Девушка записала видео, на котором видно как мужчина трогает других спортсменок за интимные места. «Сергей платит за аренду зала в городе Мегионе и проводит там персональные занятия. Одной из девушек показалось, что тренер явно переходит личные границы, поэтому она скрыто записала на видео, как проходят занятия», — говорится в telegram-канале Baza. В разговоре журналистом URA.RU сам тренер сказал, что до этого жалоб на него не поступало, а тренировки считает вполне нормальными. «Есть, конечно, момент [на видео] где я попал движениями по ягодицам. Естественно, это же не происходит каждый день. Это элемент растяжки верха таза», — сообщил Сергей. Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя ХМАО обвинили в съемке пикантных видео. Тогда югорчанка пожаловались на мужчину, который якобы подглядывал за ней в раздевалке торгового центра.

В Мегионе одна из клиенток фитнес-зала пожаловалась на тренера из-за откровенных тренировок. Девушка записала видео, на котором видно как мужчина трогает других спортсменок за интимные места. «Сергей платит за аренду зала в городе Мегионе и проводит там персональные занятия. Одной из девушек показалось, что тренер явно переходит личные границы, поэтому она скрыто записала на видео, как проходят занятия», — говорится в telegram-канале Baza. В разговоре журналистом URA.RU сам тренер сказал, что до этого жалоб на него не поступало, а тренировки считает вполне нормальными. «Есть, конечно, момент [на видео] где я попал движениями по ягодицам. Естественно, это же не происходит каждый день. Это элемент растяжки верха таза», — сообщил Сергей. Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя ХМАО обвинили в съемке пикантных видео. Тогда югорчанка пожаловались на мужчину, который якобы подглядывал за ней в раздевалке торгового центра.