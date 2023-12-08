08 декабря 2023

В Болгарии назвали главную победу России во время СВО

Invezz: Россия возрождает экономику, несмотря на санкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители российского бизнеса успешно действуют, несмотря на санкции, пишет Invezz Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия смогла адаптироваться к западным санкциям и постепенно начала наращивать собственную экономику. В этом состоит главная победа страны после начала спецоперации на Украине, пишут болгарские журналисты.

«Возможно самая большая победа России [в период СВО] приходится на экономический фронт, где страна бросила вызов западным санкциям. Последние данные показали, что розничные продажи и промышленное производство в России улучшились в октябре», — передают авторы Invezz. Также они подчеркивают, что в РФ снизился уровень безработицы до рекордных значений.

Российский союз промышленников и предпринимателей по итогам 2023 года уточнили, что представители отечественного бизнеса успешно адаптировались к ограничительным мерам со стороны Запада. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприниматели в настоящий момент успешно продвигают свой бизнес, на рынке появляются и зарубежные представители рынка. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что Запад использует санкции как элемент информационной войны, передает RT.

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Россия смогла адаптироваться к западным санкциям и постепенно начала наращивать собственную экономику. В этом состоит главная победа страны после начала спецоперации на Украине, пишут болгарские журналисты. «Возможно самая большая победа России [в период СВО] приходится на экономический фронт, где страна бросила вызов западным санкциям. Последние данные показали, что розничные продажи и промышленное производство в России улучшились в октябре», — передают авторы Invezz. Также они подчеркивают, что в РФ снизился уровень безработицы до рекордных значений. Российский союз промышленников и предпринимателей по итогам 2023 года уточнили, что представители отечественного бизнеса успешно адаптировались к ограничительным мерам со стороны Запада. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприниматели в настоящий момент успешно продвигают свой бизнес, на рынке появляются и зарубежные представители рынка. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что Запад использует санкции как элемент информационной войны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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