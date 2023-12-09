09 декабря 2023
08 декабря 2023

Сотрудники ДПС спасли на трассе ХМАО семью с ребенком в аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
Экипаж ДПС помог запустить автомобиль Фото:

Экипаж ДПС Югорска (ХМАО) помог на трассе региона семье, возвращавшейся из Краснодара во время аномальных морозов. Об этом сообщила полиция Югры.

«Экипаж ДПС госавтоинспекции ОМВД России по Югорску патрулировал на 404-м километре трассы „Югра“. Сотрудники заметили на обочине автомобиль SsangYong с включенными аварийными сигналами. Выяснилось, что в машине замерзло дизельное топливо, и она не заводится, а в салоне находятся жена и сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС помогли запустить автомобиль и сопроводили его до ближайшего автосервиса.

На Урале уже неделю держатся аномальные морозы. Температура воздуха на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

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Экипаж ДПС Югорска (ХМАО) помог на трассе региона семье, возвращавшейся из Краснодара во время аномальных морозов. Об этом сообщила полиция Югры. «Экипаж ДПС госавтоинспекции ОМВД России по Югорску патрулировал на 404-м километре трассы „Югра“. Сотрудники заметили на обочине автомобиль SsangYong с включенными аварийными сигналами. Выяснилось, что в машине замерзло дизельное топливо, и она не заводится, а в салоне находятся жена и сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС помогли запустить автомобиль и сопроводили его до ближайшего автосервиса. На Урале уже неделю держатся аномальные морозы. Температура воздуха на 15-23 градуса ниже климатической нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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