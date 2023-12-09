Сотрудники ДПС спасли на трассе ХМАО семью с ребенком в аномальные морозы

10 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС помог запустить автомобиль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экипаж ДПС Югорска (ХМАО) помог на трассе региона семье, возвращавшейся из Краснодара во время аномальных морозов. Об этом сообщила полиция Югры. «Экипаж ДПС госавтоинспекции ОМВД России по Югорску патрулировал на 404-м километре трассы „Югра“. Сотрудники заметили на обочине автомобиль SsangYong с включенными аварийными сигналами. Выяснилось, что в машине замерзло дизельное топливо, и она не заводится, а в салоне находятся жена и сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС помогли запустить автомобиль и сопроводили его до ближайшего автосервиса. На Урале уже неделю держатся аномальные морозы. Температура воздуха на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

Экипаж ДПС Югорска (ХМАО) помог на трассе региона семье, возвращавшейся из Краснодара во время аномальных морозов. Об этом сообщила полиция Югры. «Экипаж ДПС госавтоинспекции ОМВД России по Югорску патрулировал на 404-м километре трассы „Югра“. Сотрудники заметили на обочине автомобиль SsangYong с включенными аварийными сигналами. Выяснилось, что в машине замерзло дизельное топливо, и она не заводится, а в салоне находятся жена и сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ДПС помогли запустить автомобиль и сопроводили его до ближайшего автосервиса. На Урале уже неделю держатся аномальные морозы. Температура воздуха на 15-23 градуса ниже климатической нормы.