В Свердловской области построят пять современных станций водоочистки в 2024 году

В Свердловской области в 2024 году планируют построить пять современных станций водоочистки. Они появятся в Сухом Логу, Богдановиче и Ивделе. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работа по обеспечению качественной питьевой водой <…> будет продолжена. В планах на 2024 год — строительство пяти подобных современных станций с применением полной автоматизации, инновационных минеральных материалов и технологии озонирования. По одной станции появится в Богдановиче и Ивделе, три — в Сухом Логу», — рассказал Смирнов. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства Свердловской области.
Отмечается, что семь новых станций уже построены в этом году в ЗАТО «Свободный», поселке Мартюш, в селах Мугай и Чернокоровское, в микрорайоне «Химчистка» Красноуфимска. Они обеспечили почти 16 тысяч свердловчан качественной питьевой водой.
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