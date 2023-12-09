09 декабря 2023

В Свердловской области построят пять современных станций водоочистки в 2024 году

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Северский трубный завод: общий вид, цеха, печи, очистные сооружения, система водоочистки
По одной станции водоочистки появится в Богдановиче и Ивделе, три — в Сухом Логу Фото:

В Свердловской области в 2024 году планируют построить пять современных станций водоочистки. Они появятся в Сухом Логу, Богдановиче и Ивделе. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работа по обеспечению качественной питьевой водой <…> будет продолжена. В планах на 2024 год — строительство пяти подобных современных станций с применением полной автоматизации, инновационных минеральных материалов и технологии озонирования. По одной станции появится в Богдановиче и Ивделе, три — в Сухом Логу», — рассказал Смирнов. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства Свердловской области.

Отмечается, что семь новых станций уже построены в этом году в ЗАТО «Свободный», поселке Мартюш, в селах Мугай и Чернокоровское, в микрорайоне «Химчистка» Красноуфимска. Они обеспечили почти 16 тысяч свердловчан качественной питьевой водой.

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В Свердловской области в 2024 году планируют построить пять современных станций водоочистки. Они появятся в Сухом Логу, Богдановиче и Ивделе. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. «По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работа по обеспечению качественной питьевой водой <…> будет продолжена. В планах на 2024 год — строительство пяти подобных современных станций с применением полной автоматизации, инновационных минеральных материалов и технологии озонирования. По одной станции появится в Богдановиче и Ивделе, три — в Сухом Логу», — рассказал Смирнов. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства Свердловской области. Отмечается, что семь новых станций уже построены в этом году в ЗАТО «Свободный», поселке Мартюш, в селах Мугай и Чернокоровское, в микрорайоне «Химчистка» Красноуфимска. Они обеспечили почти 16 тысяч свердловчан качественной питьевой водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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