Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

Супруга генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина посетила кладбище военных ЧВК «Вагнер» в Самарской области. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Заехали к ребятам. Спят, укрывшись снегом», — написала Екатерина Колотовкина в своем
На фотографиях виден черный обелиск, который стоит перед входом на кладбище. К нему приставлены изображения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина.
Могилы военных напоминают «зубы дракона». Маленькие треугольники одинаковой высоты стоят на одинаковом расстоянии друг от друга. Они похожи на российскую линию обороны, которая находится в зоне спецоперации.
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