Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

Супруга генерала РФ Колотовкина побывала на кладбище ЧВК «Вагнер»
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Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, северное кладбище, чвк вагнер
Екатерина Колотовкина посетила кладбище ЧВК «Вагнер» в Самарской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Супруга генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина посетила кладбище военных ЧВК «Вагнер» в Самарской области. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Заехали к ребятам. Спят, укрывшись снегом», — написала Екатерина Колотовкина в своем telegram-канале.

На фотографиях виден черный обелиск, который стоит перед входом на кладбище. К нему приставлены изображения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина.

Могилы военных напоминают «зубы дракона». Маленькие треугольники одинаковой высоты стоят на одинаковом расстоянии друг от друга. Они похожи на российскую линию обороны, которая находится в зоне спецоперации.

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Супруга генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина посетила кладбище военных ЧВК «Вагнер» в Самарской области. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «Заехали к ребятам. Спят, укрывшись снегом», — написала Екатерина Колотовкина в своем telegram-канале. На фотографиях виден черный обелиск, который стоит перед входом на кладбище. К нему приставлены изображения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина. Могилы военных напоминают «зубы дракона». Маленькие треугольники одинаковой высоты стоят на одинаковом расстоянии друг от друга. Они похожи на российскую линию обороны, которая находится в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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