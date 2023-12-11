За купленные у мошенников билеты на фигурное катание челябинка получила подделки

12 декабря 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Билеты на соревнования по фигурному катанию оказались фальшивкой Фото: Александр Мамаев © URA.RU За купленные втридорога билеты на чемпионат по фигурному катанию жительница Челябинска Ольга Васильева получила поддельные документы. Как Васильева рассказала URA.RU, с сайта мошенников ей прислали смонтированный файл известного билетного сервиса. «Билеты покупала больше ради сына, который занимается спортом и давно просил сводить его на соревнования по фигурному катанию. Когда документы вовремя не поступили, обратилась в полицию. После звонка сотрудника выслали смонтированные билеты известного билетного сервиса. Пройти по такому билету шансов мало. Никто не знает, сколько копий они разослали обманутым покупателям», — рассказала URA.RU Васильева. Женщина за три билета отдала 15 тысяч рублей, хотя истинная цена за все 2,7 тысячи. Челябинка предполагает, что одно место продано многократно. Вернуть мошенники готовы лишь 20% отданных средств, то есть три тысячи рублей. После претензии сотрудники фальшивого сервиса позвонили с уговорами прийти на мероприятие. Однако обманутая жительница делать этого не собирается, поскольку недопуском расстроит сына. Проверка смонтированных документов показала, что выписаны они на чужое имя. За приостановкой невыполненной оплаты, а затем за возвратом денег Васильева обратилась в Сбербанк. Чарджбек финорганизация пока не сделала, рассмотрение заявления продлили до 15 декабря. «Сбер уже перевыпустил карту и выдал ее клиентке. Для возмещения денежных средств при отмене транзакции решение принимает не только банк, выпустивший карту, но и банк, в эквайринговой сети которого состоялась транзакция. Мы связались с банком-эквайером с просьбой вернуть денежные средства по заявлению клиентки и ждем его решения», — прокомментировали URA.RU в банке. Мошеннический ресурс до сих пор не заблокирован. О том, что он не имеет отношения к федерации фигурного катания, та предупредила поклонников еще в 2019 году. В полиции челябинке отметили, что доказать факт мошенничества непросто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За купленные втридорога билеты на чемпионат по фигурному катанию жительница Челябинска Ольга Васильева получила поддельные документы. Как Васильева рассказала URA.RU, с сайта мошенников ей прислали смонтированный файл известного билетного сервиса. «Билеты покупала больше ради сына, который занимается спортом и давно просил сводить его на соревнования по фигурному катанию. Когда документы вовремя не поступили, обратилась в полицию. После звонка сотрудника выслали смонтированные билеты известного билетного сервиса. Пройти по такому билету шансов мало. Никто не знает, сколько копий они разослали обманутым покупателям», — рассказала URA.RU Васильева. Женщина за три билета отдала 15 тысяч рублей, хотя истинная цена за все 2,7 тысячи. Челябинка предполагает, что одно место продано многократно. Вернуть мошенники готовы лишь 20% отданных средств, то есть три тысячи рублей. После претензии сотрудники фальшивого сервиса позвонили с уговорами прийти на мероприятие. Однако обманутая жительница делать этого не собирается, поскольку недопуском расстроит сына. Проверка смонтированных документов показала, что выписаны они на чужое имя. За приостановкой невыполненной оплаты, а затем за возвратом денег Васильева обратилась в Сбербанк. Чарджбек финорганизация пока не сделала, рассмотрение заявления продлили до 15 декабря. «Сбер уже перевыпустил карту и выдал ее клиентке. Для возмещения денежных средств при отмене транзакции решение принимает не только банк, выпустивший карту, но и банк, в эквайринговой сети которого состоялась транзакция. Мы связались с банком-эквайером с просьбой вернуть денежные средства по заявлению клиентки и ждем его решения», — прокомментировали URA.RU в банке. Мошеннический ресурс до сих пор не заблокирован. О том, что он не имеет отношения к федерации фигурного катания, та предупредила поклонников еще в 2019 году. В полиции челябинке отметили, что доказать факт мошенничества непросто.