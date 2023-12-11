За купленные у мошенников билеты на фигурное катание челябинка получила подделки

За купленные втридорога билеты на чемпионат по фигурному катанию жительница Челябинска Ольга Васильева получила поддельные документы. Как Васильева рассказала URA.RU, с сайта мошенников ей прислали смонтированный файл известного билетного сервиса.
«Билеты покупала больше ради сына, который занимается спортом и давно просил сводить его на соревнования по фигурному катанию. Когда документы вовремя не поступили, обратилась в полицию. После звонка сотрудника выслали смонтированные билеты известного билетного сервиса. Пройти по такому билету шансов мало. Никто не знает, сколько копий они разослали обманутым покупателям», — рассказала URA.RU Васильева.
Женщина за три билета отдала 15 тысяч рублей, хотя истинная цена за все 2,7 тысячи. Челябинка предполагает, что одно место продано многократно. Вернуть мошенники готовы лишь 20% отданных средств, то есть три тысячи рублей. После претензии сотрудники фальшивого сервиса позвонили с уговорами прийти на мероприятие. Однако обманутая жительница делать этого не собирается, поскольку недопуском расстроит сына. Проверка смонтированных документов показала, что выписаны они на чужое имя.
За приостановкой невыполненной оплаты, а затем за возвратом денег Васильева обратилась в Сбербанк. Чарджбек финорганизация пока не сделала, рассмотрение заявления продлили до 15 декабря.
«Сбер уже перевыпустил карту и выдал ее клиентке. Для возмещения денежных средств при отмене транзакции решение принимает не только банк, выпустивший карту, но и банк, в эквайринговой сети которого состоялась транзакция. Мы связались с банком-эквайером с просьбой вернуть денежные средства по заявлению клиентки и ждем его решения», — прокомментировали URA.RU в банке.
Мошеннический ресурс до сих пор не заблокирован. О том, что он не имеет отношения к федерации фигурного катания, та предупредила поклонников еще в 2019 году. В полиции челябинке отметили, что доказать факт мошенничества непросто.
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