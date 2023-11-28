Челябинка трижды переплатила мошенникам за билеты на фигурное катание

29 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Заявление о незаконном сборе средств Ольга Васильева написала в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска Ольга Васильева трижды переплатила мошенникам за билеты на чемпионат по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор». Как Васильева сообщила URA.RU, средства на она перечислила сайту, который еще четыре года назад был известен как неблагонадежный. «Решила сделать сыну подарок. Он у меня занимается фигурным катанием и давно просил сводить на соревнования. Приобрела три билета, а потом выяснила, что отдала деньги мошенникам. Причем в три с лишним раза больше истинной цены: пять тысяч вместо полторы. О том, что сайт продает „воздух“, федерация фигурного катания предупреждала у себя на ресурсе еще в 2019 году. Но мне это стало известно уже после проведенной оплаты», — рассказала URA.RU Васильева. Не получив в течение 10 минут билет на электронную почту, собеседница URA.RU начала бить тревогу. На звонки и письма сотрудникам сервиса никто не ответил. Попробовала заблокировать сделку в Сбербанке, со счета которого ушли деньги. В финорганизации заявили, что начнут действовать лишь после документа из правоохранительных органов. На звонок из полиции на сайте отреагировали, сообщив: билеты пришлют за два дня до соревнований. «Мы с сыном настояли, и заявление у нас приняли. Оплата прошла, и товар должен поступить сразу же, а не потом», — уточнила Васильева. Жительница сказала, что попалась на уловку, поскольку по запросу в поисковике три первых ссылки вышли именно на указанный ресурс. Пострадавшая челябинка призвала покупать билеты только на сайтах проверенных агрегаторов. А в случае проведенной оплаты, сказала Васильева, остается возможность воспользоваться чарджбеком — отменой транзакции в банке по заявлению. При попытке дозвониться до сотрудников сайта URA.RU ответил голосовой помощник. По вопросам возвратов предложили писать на адрес электронной почты, указанный при покупке. При этом отметили, что из-за большого количества возвратов и отмен мероприятий ответ поступит только через 3 — 5 дней. Чемпионат по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря. Челябинцев пригласили принять в нем участие не только в качестве зрителей, но и волонтерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Челябинска Ольга Васильева трижды переплатила мошенникам за билеты на чемпионат по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор». Как Васильева сообщила URA.RU, средства на она перечислила сайту, который еще четыре года назад был известен как неблагонадежный. «Решила сделать сыну подарок. Он у меня занимается фигурным катанием и давно просил сводить на соревнования. Приобрела три билета, а потом выяснила, что отдала деньги мошенникам. Причем в три с лишним раза больше истинной цены: пять тысяч вместо полторы. О том, что сайт продает „воздух“, федерация фигурного катания предупреждала у себя на ресурсе еще в 2019 году. Но мне это стало известно уже после проведенной оплаты», — рассказала URA.RU Васильева. Не получив в течение 10 минут билет на электронную почту, собеседница URA.RU начала бить тревогу. На звонки и письма сотрудникам сервиса никто не ответил. Попробовала заблокировать сделку в Сбербанке, со счета которого ушли деньги. В финорганизации заявили, что начнут действовать лишь после документа из правоохранительных органов. На звонок из полиции на сайте отреагировали, сообщив: билеты пришлют за два дня до соревнований. «Мы с сыном настояли, и заявление у нас приняли. Оплата прошла, и товар должен поступить сразу же, а не потом», — уточнила Васильева. Жительница сказала, что попалась на уловку, поскольку по запросу в поисковике три первых ссылки вышли именно на указанный ресурс. Пострадавшая челябинка призвала покупать билеты только на сайтах проверенных агрегаторов. А в случае проведенной оплаты, сказала Васильева, остается возможность воспользоваться чарджбеком — отменой транзакции в банке по заявлению. При попытке дозвониться до сотрудников сайта URA.RU ответил голосовой помощник. По вопросам возвратов предложили писать на адрес электронной почты, указанный при покупке. При этом отметили, что из-за большого количества возвратов и отмен мероприятий ответ поступит только через 3 — 5 дней. Чемпионат по фигурному катанию пройдет с 21 по 24 декабря. Челябинцев пригласили принять в нем участие не только в качестве зрителей, но и волонтерами.