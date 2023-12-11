Водителя начальника УКС Сургутского района будут судить за убийство

12 декабря 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело об убийстве, возбужденное в отношении бывшего водителя директора УКС Сургутского района, передали в суд. Мужчине вменяют нарушение четырех статей уголовного кодекса, сообщили URA.RU в СКР по ХМАО. «24 декабря 2022 года в гаражном боксе на территории МКУ „Хозяйственно-эксплуатационное управление Сургутского района“ 36-летний житель Сургута из заранее приобретенного пистолета совершил убийство своего знакомого. Следствие полагает, что мотивом совершения преступления являлись личные неприязненные отношения между мужчинами», — сообщили в ведомстве. После совершения убийства подозреваемый пытался спрятать улики, указывающие на его участие в убийстве. За это его обвинили в угоне и краже. «Обвиняемый в убийстве угнал автомобиль потерпевшего и оставил его на стоянке в другом районе. А когда в полицию обратились родственники погибшего с заявлением о безвестном исчезновении, обвиняемый принимал активное участие в поисках, надеясь таким образом отвести от себя подозрение. Кроме этого, обвиняемый завладел мобильным телефоном и видеорегистратором потерпевшего, которые выбросил, осознавая, что хранящаяся на устройствах информация может раскрыть его причастность к убийству», — добавили в ведомстве. В деле есть еще один фигурант — приятель подозреваемого. Именно он помог знакомому закопать труп на территории «Хозяйственно-эксплуатационного управления Сургутского района». Кроме этого, следователи обнаружили у приятеля подозреваемого значительную партию наркотиков. За содеянное ему придется отвечать по двум статьям уголовного кодекса — хранение наркотиков и укрывательство особо тяжкого преступления. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд. Ранее URA.RU сообщало, что на территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом. Злоумышленники убили в гараже «Хозяйственно-эксплуатационное управление Сургутского района», а труп закопали на территории учреждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело об убийстве, возбужденное в отношении бывшего водителя директора УКС Сургутского района, передали в суд. Мужчине вменяют нарушение четырех статей уголовного кодекса, сообщили URA.RU в СКР по ХМАО. «24 декабря 2022 года в гаражном боксе на территории МКУ „Хозяйственно-эксплуатационное управление Сургутского района“ 36-летний житель Сургута из заранее приобретенного пистолета совершил убийство своего знакомого. Следствие полагает, что мотивом совершения преступления являлись личные неприязненные отношения между мужчинами», — сообщили в ведомстве. После совершения убийства подозреваемый пытался спрятать улики, указывающие на его участие в убийстве. За это его обвинили в угоне и краже. «Обвиняемый в убийстве угнал автомобиль потерпевшего и оставил его на стоянке в другом районе. А когда в полицию обратились родственники погибшего с заявлением о безвестном исчезновении, обвиняемый принимал активное участие в поисках, надеясь таким образом отвести от себя подозрение. Кроме этого, обвиняемый завладел мобильным телефоном и видеорегистратором потерпевшего, которые выбросил, осознавая, что хранящаяся на устройствах информация может раскрыть его причастность к убийству», — добавили в ведомстве. В деле есть еще один фигурант — приятель подозреваемого. Именно он помог знакомому закопать труп на территории «Хозяйственно-эксплуатационного управления Сургутского района». Кроме этого, следователи обнаружили у приятеля подозреваемого значительную партию наркотиков. За содеянное ему придется отвечать по двум статьям уголовного кодекса — хранение наркотиков и укрывательство особо тяжкого преступления. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила материалы в суд. Ранее URA.RU сообщало, что на территории учреждения мэрии из ХМАО найден труп с огнестрелом. Злоумышленники убили в гараже «Хозяйственно-эксплуатационное управление Сургутского района», а труп закопали на территории учреждения.