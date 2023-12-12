Байден: США продолжат поставлять оружие Украине, но деньги скоро закончатся

13 декабря 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что в скором времени деньги на помощь Украине закончатся Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Джо Байден. Его слова приводит CNN. Американский лидер отметил, что при этом Вашингтон продолжит отправлять Украине оружие. Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 13 декабря. В ходе встречи американский лидер одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.

США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Джо Байден. Его слова приводит CNN. Американский лидер отметил, что при этом Вашингтон продолжит отправлять Украине оружие. Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 13 декабря. В ходе встречи американский лидер одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.