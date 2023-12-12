Байден: США продолжат поставлять оружие Украине, но деньги скоро закончатся

США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Джо Байден. Его слова приводит CNN. Американский лидер отметил, что при этом Вашингтон продолжит отправлять Украине оружие.
Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 13 декабря. В ходе встречи американский лидер одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.
США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Джо Байден. Его слова приводит CNN. Американский лидер отметил, что при этом Вашингтон продолжит отправлять Украине оружие. Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 13 декабря. В ходе встречи американский лидер одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.