12 декабря 2023

Байден: США продолжат поставлять оружие Украине, но деньги скоро закончатся

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, что в скором времени деньги на помощь Украине закончатся Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Джо Байден. Его слова приводит CNN. Американский лидер отметил, что при этом Вашингтон продолжит отправлять Украине оружие.

Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 13 декабря. В ходе встречи американский лидер одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.

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США продолжат поставлять Украине вооружение, однако финансовая помощь в скором времени прекратится. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — заявил Джо Байден. Его слова приводит CNN. Американский лидер отметил, что при этом Вашингтон продолжит отправлять Украине оружие. Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 13 декабря. В ходе встречи американский лидер одобрил новый пакет военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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