Россия в два раза увеличила экспорт газа в Азию

13 декабря 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

Экспортеры из РФ наращивают поставки сжиженных углеводородных газов в Азию Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В этом году российские компании вдове увеличили поставки газа в азиатские страны. Об этом сообщила пресс-служба исследовательской группы «Петромаркет». «Российские производители сжиженных углеводородных газов (смесь используются преимущественно в качестве моторного топлива — прим. URA.RU) за 10 месяцев 2023 года увеличили поставки в страны Азии в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение объемов превысило один миллион тонн», — указано в исследовании, передают «Ведомости». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сейчас в России разрабатывают план сотрудничества с азиатскими странами по вопросам газовой отрасли, рассчитанный на 15 лет. Ранее российские компании нашли новый путь для экспорта газа в Азию, который позволяет значительно экономить на транспортных расходах.

В этом году российские компании вдове увеличили поставки газа в азиатские страны. Об этом сообщила пресс-служба исследовательской группы «Петромаркет». «Российские производители сжиженных углеводородных газов (смесь используются преимущественно в качестве моторного топлива — прим. URA.RU) за 10 месяцев 2023 года увеличили поставки в страны Азии в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение объемов превысило один миллион тонн», — указано в исследовании, передают «Ведомости». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сейчас в России разрабатывают план сотрудничества с азиатскими странами по вопросам газовой отрасли, рассчитанный на 15 лет. Ранее российские компании нашли новый путь для экспорта газа в Азию, который позволяет значительно экономить на транспортных расходах.