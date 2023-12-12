12 декабря 2023

Россия в два раза увеличила экспорт газа в Азию

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край.
Экспортеры из РФ наращивают поставки сжиженных углеводородных газов в Азию Фото:

В этом году российские компании вдове увеличили поставки газа в азиатские страны. Об этом сообщила пресс-служба исследовательской группы «Петромаркет».

«Российские производители сжиженных углеводородных газов (смесь используются преимущественно в качестве моторного топлива — прим. URA.RU) за 10 месяцев 2023 года увеличили поставки в страны Азии в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение объемов превысило один миллион тонн», — указано в исследовании, передают «Ведомости».

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сейчас в России разрабатывают план сотрудничества с азиатскими странами по вопросам газовой отрасли, рассчитанный на 15 лет. Ранее российские компании нашли новый путь для экспорта газа в Азию, который позволяет значительно экономить на транспортных расходах.

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В этом году российские компании вдове увеличили поставки газа в азиатские страны. Об этом сообщила пресс-служба исследовательской группы «Петромаркет». «Российские производители сжиженных углеводородных газов (смесь используются преимущественно в качестве моторного топлива — прим. URA.RU) за 10 месяцев 2023 года увеличили поставки в страны Азии в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение объемов превысило один миллион тонн», — указано в исследовании, передают «Ведомости». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сейчас в России разрабатывают план сотрудничества с азиатскими странами по вопросам газовой отрасли, рассчитанный на 15 лет. Ранее российские компании нашли новый путь для экспорта газа в Азию, который позволяет значительно экономить на транспортных расходах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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