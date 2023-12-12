Власти ХМАО выплатят до 30 миллионов рублей за киносъемки на территории региона

13 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Конкурсный отбор продлится до 25 декабря 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят конкурсный отбор на возмещение затрат на съемки фильмов. Претендовать на получение субсидии размером до 30 миллионов рублей могут организации, которые снимают кино на территории округа. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Югры. «Продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление из бюджета Югры субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по производству национальных фильмов. Претендовать на получение такой поддержки могут организации кинематографии, осуществляющие производство или участвующие в производстве национальных фильмов в Югре», — сообщается в публикации. Конкурсанты должны предоставить комиссии удостоверение национального фильма. Для этого продюсер фильма, как и его авторы, должен быть гражданином РФ, в съемочной группе допустимо только до 30% людей, не имеющих гражданство России, а иностранные инвестиции не должны превышать 30% сметной стоимости фильма. Также лента должна быть снята на русском или других языках народов РФ. Кроме того, начало съемок на территории Югры должно быть позже 1 января предыдущего года. Конкурсный отбор продлится до 25 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО пройдут съемки приключенческого фильма для детей в жанре фэнтези. Картина получила название «Сокровище Югры. Костяной ключ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят конкурсный отбор на возмещение затрат на съемки фильмов. Претендовать на получение субсидии размером до 30 миллионов рублей могут организации, которые снимают кино на территории округа. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства Югры. «Продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление из бюджета Югры субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по производству национальных фильмов. Претендовать на получение такой поддержки могут организации кинематографии, осуществляющие производство или участвующие в производстве национальных фильмов в Югре», — сообщается в публикации. Конкурсанты должны предоставить комиссии удостоверение национального фильма. Для этого продюсер фильма, как и его авторы, должен быть гражданином РФ, в съемочной группе допустимо только до 30% людей, не имеющих гражданство России, а иностранные инвестиции не должны превышать 30% сметной стоимости фильма. Также лента должна быть снята на русском или других языках народов РФ. Кроме того, начало съемок на территории Югры должно быть позже 1 января предыдущего года. Конкурсный отбор продлится до 25 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО пройдут съемки приключенческого фильма для детей в жанре фэнтези. Картина получила название «Сокровище Югры. Костяной ключ».