Чиновники показали фото свердловской больницы, на которую пожаловались Путину

Чиновники Рефтинского (Свердловская область) показали, как выглядит больница, на которую во время прямой линии пожаловались российскому президенту Владимиру Путину. Кадрами из медучреждения они поделились с URA.RU.
Путин 14 декабря выступает на прямой линии, которую совместили с пресс-конференцией. Глава государства общается с россиянами и журналистами. Во время мероприятия Путину позвонил экс-депутат думы свердловского поселка Егор Перминов. Он заявил, что в больнице плохо оказывают медпомощь.
После звонка в поселок экстренно выехал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Чиновники Рефтинского (Свердловская область) показали, как выглядит больница, на которую во время прямой линии пожаловались российскому президенту Владимиру Путину. Кадрами из медучреждения они поделились с URA.RU. Путин 14 декабря выступает на прямой линии, которую совместили с пресс-конференцией. Глава государства общается с россиянами и журналистами. Во время мероприятия Путину позвонил экс-депутат думы свердловского поселка Егор Перминов. Он заявил, что в больнице плохо оказывают медпомощь. После звонка в поселок экстренно выехал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.