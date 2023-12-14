Чиновники показали фото свердловской больницы, на которую пожаловались Путину

Владимир Путин разберется в проблемах Рефтинской больницы Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Чиновники Рефтинского (Свердловская область) показали, как выглядит больница, на которую во время прямой линии пожаловались российскому президенту Владимиру Путину. Кадрами из медучреждения они поделились с URA.RU.

Путин 14 декабря выступает на прямой линии, которую совместили с пресс-конференцией. Глава государства общается с россиянами и журналистами. Во время мероприятия Путину позвонил экс-депутат думы свердловского поселка Егор Перминов. Он заявил, что в больнице плохо оказывают медпомощь.

После звонка в поселок экстренно выехал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского

Фото: предоставлено администрацией Рефтинского