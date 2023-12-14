Чиновники показали фото свердловской больницы, на которую пожаловались Путину

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин разберется в проблемах Рефтинской больницы Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Чиновники Рефтинского (Свердловская область) показали, как выглядит больница, на которую во время прямой линии пожаловались российскому президенту Владимиру Путину. Кадрами из медучреждения они поделились с URA.RU.

Путин 14 декабря выступает на прямой линии, которую совместили с пресс-конференцией. Глава государства общается с россиянами и журналистами. Во время мероприятия Путину позвонил экс-депутат думы свердловского поселка Егор Перминов. Он заявил, что в больнице плохо оказывают медпомощь.

После звонка в поселок экстренно выехал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Чиновники Рефтинского (Свердловская область) показали, как выглядит больница, на которую во время прямой линии пожаловались российскому президенту Владимиру Путину. Кадрами из медучреждения они поделились с URA.RU. Путин 14 декабря выступает на прямой линии, которую совместили с пресс-конференцией. Глава государства общается с россиянами и журналистами. Во время мероприятия Путину позвонил экс-депутат думы свердловского поселка Егор Перминов. Он заявил, что в больнице плохо оказывают медпомощь. После звонка в поселок экстренно выехал свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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