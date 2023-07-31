Роспотребнадзор в Пермском крае допустил наличие личинок в водопроводной воде

01 августа 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

ОНФ просит прокуратуру провести проверку по фактам жалоб жителей Александровска на воду с личинками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наличие личинок в водопроводной воде в Александровске (Пермский край) является нормой. Такой ответ из Роспотребнадзора получили представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Проверка качества воды Роспотребнадзором проводилась на основании жалоб, поступивших в адрес общественников. Об этом URA.RU рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Андрей Нечаев. «Жители Александровска прислали нам видео неприятного эксперимента. Местная жительница пропускает водопроводную воду через самодельный фильтр из салфетки и ватного диска. Спустя несколько секунд фильтр покрывается грязью и песком и, самое неприятное, по нему ползают черви. В конце прошлого года после жалоб жителей на червивую воду цвета чая мы обратились в прокуратуру и местную администрацию с просьбой провести проверку. Роспотребнадзор установил, что червивая грязная вода соответствует требованиям СанПиН», — сообщил Нечаев. Общественник также добавил, что ОНФ попросило прокуратуру края «организовать повторную проверку качества питьевой воды в квартирах жителей Александровска». На личинки мотыля и ржавчину в водопроводной воде жители Александровска жаловались год назад. Тогда глава Александровского округа заявила, что качество воды в квартирах горожан испортилась из-за жары. В июле 2023 года из кранов в Александровске вновь пошла вода с личинками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наличие личинок в водопроводной воде в Александровске (Пермский край) является нормой. Такой ответ из Роспотребнадзора получили представители Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Проверка качества воды Роспотребнадзором проводилась на основании жалоб, поступивших в адрес общественников. Об этом URA.RU рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Андрей Нечаев. «Жители Александровска прислали нам видео неприятного эксперимента. Местная жительница пропускает водопроводную воду через самодельный фильтр из салфетки и ватного диска. Спустя несколько секунд фильтр покрывается грязью и песком и, самое неприятное, по нему ползают черви. В конце прошлого года после жалоб жителей на червивую воду цвета чая мы обратились в прокуратуру и местную администрацию с просьбой провести проверку. Роспотребнадзор установил, что червивая грязная вода соответствует требованиям СанПиН», — сообщил Нечаев. Общественник также добавил, что ОНФ попросило прокуратуру края «организовать повторную проверку качества питьевой воды в квартирах жителей Александровска». На личинки мотыля и ржавчину в водопроводной воде жители Александровска жаловались год назад. Тогда глава Александровского округа заявила, что качество воды в квартирах горожан испортилась из-за жары. В июле 2023 года из кранов в Александровске вновь пошла вода с личинками.