14 декабря 2023

Жители ХМАО жалуются на школьников, нападающих на горожан

В Сургуте группа школьников нападает на прохожих
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Младшеклассники в Сургуте нападают на случайных прохожих Фото:

В Сургуте группа подростков нападает на случайных прохожих, оскорбляет и пытается сбить с ног. Местные жители пожаловались на хулиганов в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети Вконтакте.

«Нам не посчастливилось встретиться с опасной малолетней группировкой. Мальчики низкого роста, лет 8-10, с 24-й школы, носились как угорелые и пытались сбить нас с ног. У них это получилось, так как они с разбегу врезались в нас, и если мы не падали, то напрыгивали сверху, так сказать, добивали», — написал автор поста в сообществе «ЧП Сургут».

Один из пользователей соцсети в комментариях под постом написал, что знает эту компанию. Якобы они хулиганят на улице Республики, пристают к прохожим и так же неадекватно ведут себя в местных магазинах.

URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве рассказали, что сообщений по этому инциденту в полицию не поступало, но сотрудники проведут проверку после обращения агентства

«Инициативно зарегистрируем, направим сотрудника ПДН в школу. Если это дети из близлежащей школы, совместно с учителями проведем профилактическую работу с ними», — сказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

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В Сургуте группа подростков нападает на случайных прохожих, оскорбляет и пытается сбить с ног. Местные жители пожаловались на хулиганов в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети Вконтакте. «Нам не посчастливилось встретиться с опасной малолетней группировкой. Мальчики низкого роста, лет 8-10, с 24-й школы, носились как угорелые и пытались сбить нас с ног. У них это получилось, так как они с разбегу врезались в нас, и если мы не падали, то напрыгивали сверху, так сказать, добивали», — написал автор поста в сообществе «ЧП Сургут». Один из пользователей соцсети в комментариях под постом написал, что знает эту компанию. Якобы они хулиганят на улице Республики, пристают к прохожим и так же неадекватно ведут себя в местных магазинах. URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве рассказали, что сообщений по этому инциденту в полицию не поступало, но сотрудники проведут проверку после обращения агентства «Инициативно зарегистрируем, направим сотрудника ПДН в школу. Если это дети из близлежащей школы, совместно с учителями проведем профилактическую работу с ними», — сказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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