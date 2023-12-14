Жители ХМАО жалуются на школьников, нападающих на горожан

В Сургуте группа школьников нападает на прохожих

15 декабря 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Младшеклассники в Сургуте нападают на случайных прохожих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте группа подростков нападает на случайных прохожих, оскорбляет и пытается сбить с ног. Местные жители пожаловались на хулиганов в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети Вконтакте. «Нам не посчастливилось встретиться с опасной малолетней группировкой. Мальчики низкого роста, лет 8-10, с 24-й школы, носились как угорелые и пытались сбить нас с ног. У них это получилось, так как они с разбегу врезались в нас, и если мы не падали, то напрыгивали сверху, так сказать, добивали», — написал автор поста в сообществе «ЧП Сургут». Один из пользователей соцсети в комментариях под постом написал, что знает эту компанию. Якобы они хулиганят на улице Республики, пристают к прохожим и так же неадекватно ведут себя в местных магазинах. URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве рассказали, что сообщений по этому инциденту в полицию не поступало, но сотрудники проведут проверку после обращения агентства «Инициативно зарегистрируем, направим сотрудника ПДН в школу. Если это дети из близлежащей школы, совместно с учителями проведем профилактическую работу с ними», — сказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В Сургуте группа подростков нападает на случайных прохожих, оскорбляет и пытается сбить с ног. Местные жители пожаловались на хулиганов в сообществе «ЧП Сургут» в соцсети Вконтакте. «Нам не посчастливилось встретиться с опасной малолетней группировкой. Мальчики низкого роста, лет 8-10, с 24-й школы, носились как угорелые и пытались сбить нас с ног. У них это получилось, так как они с разбегу врезались в нас, и если мы не падали, то напрыгивали сверху, так сказать, добивали», — написал автор поста в сообществе «ЧП Сургут». Один из пользователей соцсети в комментариях под постом написал, что знает эту компанию. Якобы они хулиганят на улице Республики, пристают к прохожим и так же неадекватно ведут себя в местных магазинах. URA.RU обратилось за официальным комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве рассказали, что сообщений по этому инциденту в полицию не поступало, но сотрудники проведут проверку после обращения агентства «Инициативно зарегистрируем, направим сотрудника ПДН в школу. Если это дети из близлежащей школы, совместно с учителями проведем профилактическую работу с ними», — сказали URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.