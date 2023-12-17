Красноярский блогер-мигрант Шахин Рзаев, который выкладывал ролики с запугиванием прохожих, был задержан специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР). Он публично принес извинения жительницам Красноярска.
«Никого не хотел обидеть видеороликами. Хочу отдельно сказать девушкам, попросить прощения у них», — заявил Рзаев. Его слова приводит издание NGS24.ru. Блогер призвал не принимать близко к сердцу его видеоролики и отметил, что они были «постановочными и глупыми».
Наказание для Рзаева еще не известно. Блогер публиковал видеоролики агрессивного характера в своих соцсетях. Он пугал прохожих, предлагая девушкам интим за 25 тысяч рублей или кольцо за согласие выйти замуж.
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