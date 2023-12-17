В Красноярске СОБР задержал блогера-мигранта, который запугивал женщин и детей на улицах. Видео

В Красноярске задержан блогер-мигрант за неподобающее поведение с женщинами
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, пистолет, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Наказание для Шахина Рзаева неизвестно Фото:

Красноярский блогер-мигрант Шахин Рзаев, который выкладывал ролики с запугиванием прохожих, был задержан специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР). Он публично принес извинения жительницам Красноярска.

«Никого не хотел обидеть видеороликами. Хочу отдельно сказать девушкам, попросить прощения у них», — заявил Рзаев. Его слова приводит издание NGS24.ru. Блогер призвал не принимать близко к сердцу его видеоролики и отметил, что они были «постановочными и глупыми».

Наказание для Рзаева еще не известно. Блогер публиковал видеоролики агрессивного характера в своих соцсетях. Он пугал прохожих, предлагая девушкам интим за 25 тысяч рублей или кольцо за согласие выйти замуж.

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Красноярский блогер-мигрант Шахин Рзаев, который выкладывал ролики с запугиванием прохожих, был задержан специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР). Он публично принес извинения жительницам Красноярска. «Никого не хотел обидеть видеороликами. Хочу отдельно сказать девушкам, попросить прощения у них», — заявил Рзаев. Его слова приводит издание NGS24.ru. Блогер призвал не принимать близко к сердцу его видеоролики и отметил, что они были «постановочными и глупыми». Наказание для Рзаева еще не известно. Блогер публиковал видеоролики агрессивного характера в своих соцсетях. Он пугал прохожих, предлагая девушкам интим за 25 тысяч рублей или кольцо за согласие выйти замуж.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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