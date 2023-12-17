The New York Times посчитала, сколько западные компании потеряли почти за два года СВО

NYT: покинувшие РФ западные компании потеряли более 103 млрд долларов
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Российская власть превратила бойкот Запада в удачу для государства Фото:

Покинувшие российский рынок из-за спецоперации иностранные компании потеряли почти за два года более 103 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Согласно анализу финансовых отчетов, западные компании… заявили о потерях с начала конфликта на сумму более 103 миллиардов долларов», — говорится в материале. Авторы статьи отмечают: планировалось, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», однако российская власть превратила бойкот в «удачу для государства».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что после ухода западных организаций с российского рынка отечественные компании заняли их место и успешно продвигают свой бизнес. В то же время с марта 2022 года по ноябрь 2023 года в стране увеличилось число зарубежных организаций. Теперь их количество достигло 25,6 тысячи.

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Покинувшие российский рынок из-за спецоперации иностранные компании потеряли почти за два года более 103 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The New York Times. «Согласно анализу финансовых отчетов, западные компании… заявили о потерях с начала конфликта на сумму более 103 миллиардов долларов», — говорится в материале. Авторы статьи отмечают: планировалось, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», однако российская власть превратила бойкот в «удачу для государства». Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что после ухода западных организаций с российского рынка отечественные компании заняли их место и успешно продвигают свой бизнес. В то же время с марта 2022 года по ноябрь 2023 года в стране увеличилось число зарубежных организаций. Теперь их количество достигло 25,6 тысячи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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