Нацбанк Украины лишил лицензий компании Фридмана и Богуслаева

18 декабря 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Нацбанк Украины лишил лицензии компанию Михаила Фридмана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Национальный банк Украины лишил лицензий страховые компании, которые связаны с российским бизнесменом совладельца «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и экс-главы компании «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Лицензии окончательно изъяты у компаний „Альфа-Страхование“, „Мотор-гарант“, „Альфа-лизинг Украина“ и „Паритет Финанс“. При этом действие лицензий этих компаний было приостановлено еще в декабре 2022 года», — указано на сайте. В начале сентября этого года служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании военного конфликта на стороне РФ. В августе этого же года в США ввели новые санкции против российского олигарха. После этого СБУ отобрала все активы бизнесмена в стране. В сентябре 2022 года международная газета Financial Times сообщала, что Фридман просил о снятии санкций в обмен на финансовую помощь Украине. При этом сам олигарх отрицал это.

Национальный банк Украины лишил лицензий страховые компании, которые связаны с российским бизнесменом совладельца «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и экс-главы компании «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Лицензии окончательно изъяты у компаний „Альфа-Страхование“, „Мотор-гарант“, „Альфа-лизинг Украина“ и „Паритет Финанс“. При этом действие лицензий этих компаний было приостановлено еще в декабре 2022 года», — указано на сайте. В начале сентября этого года служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании военного конфликта на стороне РФ. В августе этого же года в США ввели новые санкции против российского олигарха. После этого СБУ отобрала все активы бизнесмена в стране. В сентябре 2022 года международная газета Financial Times сообщала, что Фридман просил о снятии санкций в обмен на финансовую помощь Украине. При этом сам олигарх отрицал это.