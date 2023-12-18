Нацбанк Украины лишил лицензий компании Фридмана и Богуслаева

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Нацбанк Украины лишил лицензии компанию Михаила Фридмана Фото:

Национальный банк Украины лишил лицензий страховые компании, которые связаны с российским бизнесменом совладельца «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и экс-главы компании «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Лицензии окончательно изъяты у компаний „Альфа-Страхование“, „Мотор-гарант“, „Альфа-лизинг Украина“ и „Паритет Финанс“. При этом действие лицензий этих компаний было приостановлено еще в декабре 2022 года», — указано на сайте.

В начале сентября этого года служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании военного конфликта на стороне РФ. В августе этого же года в США ввели новые санкции против российского олигарха. После этого СБУ отобрала все активы бизнесмена в стране. В сентябре 2022 года международная газета Financial Times сообщала, что Фридман просил о снятии санкций в обмен на финансовую помощь Украине. При этом сам олигарх отрицал это.

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Национальный банк Украины лишил лицензий страховые компании, которые связаны с российским бизнесменом совладельца «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и экс-главы компании «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Лицензии окончательно изъяты у компаний „Альфа-Страхование“, „Мотор-гарант“, „Альфа-лизинг Украина“ и „Паритет Финанс“. При этом действие лицензий этих компаний было приостановлено еще в декабре 2022 года», — указано на сайте. В начале сентября этого года служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании военного конфликта на стороне РФ. В августе этого же года в США ввели новые санкции против российского олигарха. После этого СБУ отобрала все активы бизнесмена в стране. В сентябре 2022 года международная газета Financial Times сообщала, что Фридман просил о снятии санкций в обмен на финансовую помощь Украине. При этом сам олигарх отрицал это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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