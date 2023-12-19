СКР по ХМАО начал проверку из-за смерти мужчины в лифте торгового центра

Следственный комитет начал проверку после смертельного ЧП в лифте торгового центра в Белоярском. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, днем 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра города Белоярского 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями», — сообщили в ведомстве.
Следователи на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском сотрудник торгового центра погиб в лифте. Его насмерть зажало в грузовом подъемнике.
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