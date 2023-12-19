СКР по ХМАО начал проверку из-за смерти мужчины в лифте торгового центра

20 декабря 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Проверка начата по статье причинение смерти по неосторожности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет начал проверку после смертельного ЧП в лифте торгового центра в Белоярском. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, днем 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра города Белоярского 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями», — сообщили в ведомстве. Следователи на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском сотрудник торгового центра погиб в лифте. Его насмерть зажало в грузовом подъемнике.

Следственный комитет начал проверку после смертельного ЧП в лифте торгового центра в Белоярском. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, днем 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра города Белоярского 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями», — сообщили в ведомстве. Следователи на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском сотрудник торгового центра погиб в лифте. Его насмерть зажало в грузовом подъемнике.