19 декабря 2023

СКР по ХМАО начал проверку из-за смерти мужчины в лифте торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Проверка начата по статье причинение смерти по неосторожности Фото:

Следственный комитет начал проверку после смертельного ЧП в лифте торгового центра в Белоярском. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, днем 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра города Белоярского 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями», — сообщили в ведомстве.

Следователи на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском сотрудник торгового центра погиб в лифте. Его насмерть зажало в грузовом подъемнике.

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Следственный комитет начал проверку после смертельного ЧП в лифте торгового центра в Белоярском. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности. По предварительным данным, днем 19 декабря 2023 года в подсобном помещении торгового центра города Белоярского 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для перевозки людей. Во время нахождения в лифте мужчина был зажат его конструкциями», — сообщили в ведомстве. Следователи на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Действиям лиц, ответственных за правильную эксплуатацию лифта, ограничение доступа к лифту посторонних лиц, будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском сотрудник торгового центра погиб в лифте. Его насмерть зажало в грузовом подъемнике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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