NYT: Convex поставил в офисе ФСБ в Екатеринбурге санкционное оборудование

Американские журналисты уличили уральского провайдера Convex в использовании сетевой техники Cisco, которое США запрещает экспортировать в Россию, и в том, что в марте 2022 года компания установила санкционное оборудование в офисе ФСБ в Екатеринбурге. Эти данные публикует New York Times.
«Согласуйте с ФСБ размещение коммутатора Cisco Catalyst WS-C4948E», — приводит выдержку из журнала коммуникации Convex издание. Также, по данным журналистов, провайдер получил оборудование Cisco через российский сайт Nag, который, в свою очередь, обошел ограничения международной торговли, купив американское оборудование у поставщиков в Китае.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Convex, на момент публикации новости ответ не поступил. В управлении ФСБ по Свердловской области не видят повода для комментария.
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