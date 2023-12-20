20 декабря 2023

NYT: Convex поставил в офисе ФСБ в Екатеринбурге санкционное оборудование

© Служба новостей «URA.RU»
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Компьютерные провода серверов. Екатеринбург, провайдер инсис
Российские компании находят варианты, как обходить санкции Фото:

Американские журналисты уличили уральского провайдера Convex в использовании сетевой техники Cisco, которое США запрещает экспортировать в Россию, и в том, что в марте 2022 года компания установила санкционное оборудование в офисе ФСБ в Екатеринбурге. Эти данные публикует New York Times.

«Согласуйте с ФСБ размещение коммутатора Cisco Catalyst WS-C4948E», — приводит выдержку из журнала коммуникации Convex издание. Также, по данным журналистов, провайдер получил оборудование Cisco через российский сайт Nag, который, в свою очередь, обошел ограничения международной торговли, купив американское оборудование у поставщиков в Китае.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Convex, на момент публикации новости ответ не поступил. В управлении ФСБ по Свердловской области не видят повода для комментария.

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Американские журналисты уличили уральского провайдера Convex в использовании сетевой техники Cisco, которое США запрещает экспортировать в Россию, и в том, что в марте 2022 года компания установила санкционное оборудование в офисе ФСБ в Екатеринбурге. Эти данные публикует New York Times. «Согласуйте с ФСБ размещение коммутатора Cisco Catalyst WS-C4948E», — приводит выдержку из журнала коммуникации Convex издание. Также, по данным журналистов, провайдер получил оборудование Cisco через российский сайт Nag, который, в свою очередь, обошел ограничения международной торговли, купив американское оборудование у поставщиков в Китае. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Convex, на момент публикации новости ответ не поступил. В управлении ФСБ по Свердловской области не видят повода для комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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