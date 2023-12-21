Байден запутался в ответах про освобождение заложников в секторе Газа. Видео

Байден не смог ответить, стоит ли ждать освобождения заложников из Газы

22 декабря 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что пока нет конкретных ожиданий по освобождению заложников из Газы Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Журналисты спросили у президента США Джо Байдена, стоит ли в ближайшее время ожидать сделки по освобождению заложников из сектора Газа. На что американский лидер запутался в своем ответе. По его словам, вопрос продвигается, но конкретных ожиданий нет. Об этом сообщил C-Spain. «Да! Подождите, где?», — передает издание ответ Байдена на вопрос прессы об освобождении заложников. Он добавил, что правительство Соединенных Штатов продвигает данный вопрос. Но пока никаких конкретных ожиданий ждать не стоит. Ранее сообщалось, что в последнее время палестинские боевики ХАМАС никак не реагируют на попытки возобновления переговоров по передаче заложников из сектора Газа. По информации CNN, на данный момент активных переговоров по этому вопросу не ведется. Известно, что Катар продолжает направлять Палестине идеи, как организовать освобождение заложников.

Журналисты спросили у президента США Джо Байдена, стоит ли в ближайшее время ожидать сделки по освобождению заложников из сектора Газа. На что американский лидер запутался в своем ответе. По его словам, вопрос продвигается, но конкретных ожиданий нет. Об этом сообщил C-Spain. «Да! Подождите, где?», — передает издание ответ Байдена на вопрос прессы об освобождении заложников. Он добавил, что правительство Соединенных Штатов продвигает данный вопрос. Но пока никаких конкретных ожиданий ждать не стоит. Ранее сообщалось, что в последнее время палестинские боевики ХАМАС никак не реагируют на попытки возобновления переговоров по передаче заложников из сектора Газа. По информации CNN, на данный момент активных переговоров по этому вопросу не ведется. Известно, что Катар продолжает направлять Палестине идеи, как организовать освобождение заложников.