Власти ХМАО объявили об открытии семейного МФЦ

22 декабря 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Семейный МФЦ откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря. Местные семьи с детьми смогут обращаться за помощью в трудной жизненной ситуации. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства.



«Открытие Семейного многофункционального центра пройдет 25 декабря 2023 года в 14.00 ч. при участии председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В.Гордеевой. В Семейный многофункциональный центр сможет обратиться семья с детьми в различных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении.



Центр будет работать по адресу улица Пионерская, 46. Обратившимся за помощью окажут необходимые услуги в режиме «одного окна».

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря. Местные семьи с детьми смогут обращаться за помощью в трудной жизненной ситуации. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства. «Открытие Семейного многофункционального центра пройдет 25 декабря 2023 года в 14.00 ч. при участии председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В.Гордеевой. В Семейный многофункциональный центр сможет обратиться семья с детьми в различных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении. Центр будет работать по адресу улица Пионерская, 46. Обратившимся за помощью окажут необходимые услуги в режиме «одного окна».