21 декабря 2023

Власти ХМАО объявили об открытии семейного МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, мфц, услуги
Семейный МФЦ откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря Фото:

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря. Местные семьи с детьми смогут обращаться за помощью в трудной жизненной ситуации. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства.

«Открытие Семейного многофункционального центра пройдет 25 декабря 2023 года в 14.00 ч. при участии председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В.Гордеевой. В Семейный многофункциональный центр сможет обратиться семья с детьми в различных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении.

Центр будет работать по адресу улица Пионерская, 46. Обратившимся за помощью окажут необходимые услуги в режиме «одного окна».

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Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря. Местные семьи с детьми смогут обращаться за помощью в трудной жизненной ситуации. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства. «Открытие Семейного многофункционального центра пройдет 25 декабря 2023 года в 14.00 ч. при участии председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В.Гордеевой. В Семейный многофункциональный центр сможет обратиться семья с детьми в различных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении. Центр будет работать по адресу улица Пионерская, 46. Обратившимся за помощью окажут необходимые услуги в режиме «одного окна».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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