Власти ХМАО объявили об открытии семейного МФЦ

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) откроется в Ханты-Мансийске 25 декабря. Местные семьи с детьми смогут обращаться за помощью в трудной жизненной ситуации. Информацию об этом опубликовали на сайте окружного правительства.
«Открытие Семейного многофункционального центра пройдет 25 декабря 2023 года в 14.00 ч. при участии председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, М.В.Гордеевой. В Семейный многофункциональный центр сможет обратиться семья с детьми в различных жизненных ситуациях», — говорится в сообщении.
Центр будет работать по адресу улица Пионерская, 46. Обратившимся за помощью окажут необходимые услуги в режиме «одного окна».
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